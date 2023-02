Cola Europacific Partners Germany (CCEP DE) inwestuje ponad 40 milionów euro w rozlewanie napoju do szklanych butelek zwrotnych. Skłoniły firmę do ​​tego prognozy rynkowe zakładające dalszy wzrost w segmencie opakowań szklanych.

Coca Cola inwestuje w szklane opakowania zwrotne/ fot Shutterstock

Florian von Salzen, dyrektor ds. handlu w CCEP DE, wyjaśnia: „Widzimy potencjał wzrostu dzięki szkle wielokrotnego użytku dla całej kategorii napojów bezalkoholowych. Zakładamy kontynuację szklanego trendu w zakupach z ostatnich kilku lat”. Chodzi o zakupy, których dokonuje się poza domem. Klienci chętnie wybierają wtedy Coca Colę w małych, szklanych butelkach.

Inwestycja w szkło

Około 40 milionów euro zostanie zainwestowane w nową rozlewnię w Lüneburgu. Tamtejszy zakład otrzyma nową linię produkcyjną do napełniania małych szklanych butelek Coca Colą, Fantą, Spritem i innymi napojami. Planowane jest utworzenie 30 nowych miejsc pracy do obsługi nowej linii, która ma zostać oddana do użytku latem 2024 roku. Celem jest zwiększenie mocy produkcyjnych dla Coca Coli w małych szklanych butelkach zwrotnych w całym kraju i bardziej regionalne zaopatrzenie północno-wschodniej części kraju.

Rozbudowywana jest także sieć dostaw nowych butelek szklanych. Produkcja butelek dla CCEP DE rozpoczęła się w nowych zakładach jesienią 2022 roku.

W Mönchengladbach zainstalowana została nowa maszyna pakująca do sześciopaków ze szklanymi butelkami o pojemności 0,33 l za prawie dwa miliony euro. Sześciopak zjeżdża już z linii w fabryce i powinien być dostępny w niemieckich sklepach od marca.

