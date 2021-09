Coca-Cola: Zakończyliśmy współpracę z Beatą K.

Coca-Coli wystosowała stanowisko w sprawie Beaty K. 2 września piosenkarkę zatrzymano w Warszawie podczas prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu.





Coca-Coli wystosowała stanowisko w sprawie piosenkarki Beaty K. fot. za YouTube

Coca-Cola rezygnuje ze współpracy z Beatą K.

- Nasza współpraca z artystką oraz kampania z jej udziałem dobiegły końca w lipcu 2021 roku. Pragniemy podkreślić, że jako Coca-Cola nie akceptujemy jakichkolwiek przejawów łamania prawa ani zachowań, które mogą narażać na niebezpieczeństwo innych. Z całą stanowczością potępiamy jazdę po spożyciu alkoholu - informuje interia.pl za biurem prasowym Coca-Coli.

1 września w Warszawie została zatrzymana Beata K. Kobieta miała prowadzić auto pod wpływem alkoholu. Według informacji PAP, chodzi o wokalistkę zespołu Bajm.

Beata K. promowała Coca-Colę Zero Cukru

Coca-Cola wprowadziła w kwietniu 2021 r. Nową recepturę dla Coca-Cola Zero Cukru. Za pomocą hasła – Najlepsza Coca-Cola ever? – marka zapraszała do spróbowania nowego produktu. Teraz do odpowiedzenia sobie na to pytanie zachęca nowa ambasadorka – gwiazda polskiej sceny muzycznej – Beata K.