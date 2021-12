Coffeedesk wchodzi na nowy rynek. Inwestorzy pomogą w ekspansji?

Coffeedesk - jeden z największych w Polsce e-sklepów z kawą i akcesoriami planuje otwarcie kawiarni we Wrocławiu. Warunkiem szybkiej realizacji tego celu jest zdobycie finansowania od inwestorów społecznościowych.

Autor: AT

Data: 07-12-2021, 16:34

Coffeedesk planuje otwarcie kawiarni we Wrocławiu. fot. mat. pras.

Coffeedesk wchodzi na nowy rynek

Coffeedesk planuje otwarcie kawiarni we Wrocławiu. Warunkiem szybkiej realizacji tego celu jest zdobycie finansowania od inwestorów społecznościowych - poprzez trwającą do 14 grudnia emisję akcji w modelu crowdinvestingu. Mieszkańcy Wrocławia należą do jednej z najliczniejszych grup klientów internetowego sklepu Coffeedesk.

Założony w Kołobrzegu Coffeedesk to największy dystrybutor kawy i akcesoriów do ich parzenia w Polsce. To także jedna z najszybciej rozwijających się firm regionu EŚW według rankingu Financial Times 1000*. Marka funkcjonuje jako omnichannel. Sprzedaje produkty przez sklep internetowy dla klientów indywidualnych. Coffeedesk to także hurtownia dla klientów B2B. Ten segment napędza biznes, odpowiadając za 66% przychodów firmy. Pod szyldem Coffeedesk działają również butikowe showroomy, czyli wielofunkcyjne kawiarnie. Można w nich napić się najwyższej jakości kawy tzw. specialty, w sklepie stacjonarnym zrobić kawowe zakupy, odebrać zamówienie internetowe, a nawet przeszkolić się z przyrządzania kawy na różne sposoby.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Kto stoi za projektem Coffeedesk

Za konceptem Coffeedesk stoi trójka przyjaciół: Łukasz Wichłacz oraz bracia Jacek i Marcin Gardzielik. Dziesięć lat temu otworzyli oni sklep internetowy w garażu jednego z nich w Kołobrzegu. Od tego czasu wspólnie prowadzą firmę z rodzinnego miasta.

- Dziś Coffeedesk zatrudnia ponad 170 osób, realizuje 14 tys. zamówień internetowych miesięcznie, a poza kawą i akcesoriami dla domowych baristów sprzedaje specjalistyczne maszyny m.in. do palarnii kawy. Zwiększamy też liczbę kawiarni Coffeedesk - mówi Łukasz Wichłacz, CEO Coffeedesk.

Wrocław na radarze Coffeedesk

Kawowy omnichannel ma już trzy kawiarnie w Polsce, dwie w Warszawie i jedną w rodzinnym Kołobrzegu. Coffeedesk planuje kolejne otwarcia showroomów w dużych miastach całej Polski. Jeszcze tej zimy ma zacząć działać kolejna kawiarnia w stolicy - na warszawskim Powiślu. Na radarze Coffeedesk jest także Wrocław. Kluczem wyboru miasta pod nowe showroomy jest liczba klientów e-sklepu Coffeedesk. Wrocław jest pod tym względem ważną dla marki lokalizacją. Stąd pochodzi co trzeci odbiorca coffeedeskowej kawy i akcesoriów.

Coffeedesk chce sfinansować otwarcie dwóch planowanych showroomów z trwającej emisji akcji wśród inwestorów społecznościowych. Poprzez crowdfunding inwestycyjny firma pozyskuje teraz również środki na implementację narzędzi eCommerce oraz zwiększenie asortymentu i wolumenu produktów, co umożliwi Coffeedesk dalszy rozwój w Polsce i za granicą. Projekt crowdfundingowy ruszył pod koniec września. Od tego czasu kołobrzeski omnichannel zebrał blisko 2 mln zł, z 4,4 mln zł planowanej kwoty. Założyciele firmy liczą, że dzięki wrocławskim inwestorom społecznościowym kawiarnia w stolicy Dolnego Śląska już niedługo pojawi się w tym mieście. Nowym akcjonariuszem Coffeedesk można zostać jeszcze przez tydzień. Emisja wycenianych na 37 zł za sztukę akcji kończy się 14 grudnia.

Coffeedesk sięga po finansowanie społecznościowe

Kawowy lider po raz drugi w swej historii sięga po finansowanie społecznościowe. Rok temu marka Coffeedesk otworzyła kawiarnię w stolicy oraz wdraża rozwiązania technologiczne sfinansowane właśnie ze środków pozyskanych poprzez crowdinvesting. W swej pierwszej emisji akcji spółka zdobyła 523 akcjonariuszy i zebrała 2,2 mln zł.

Biznesowy model kawowej firmy z Kołobrzegu przeszedł sprawdzian podczas pandemii, kiedy gospodarka znalazła się na zakręcie. Dzięki elastycznej strategii sprzedaży wielokanałowej, spółka zakończyła pierwszy rok pandemii z rekordowymi wynikami. W 2020 r. Coffeedesk wygenerował aż 78,7 mln zł przychodu. W 2021 r. firma spodziewa się kolejnego rekordu. Już po trzech kwartałach tego roku Coffeedesk zanotował 70,5 mln zł przychodu. Obecnie Coffeedesk wyceniany jest na ponad 100 mln zł.