Cold brew ważnym trendem na rynku napojów (wywiad z prezesem Herbapol-Lublin)

Portalspozywczy.pl: Czy pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany Herbapolu-Lublin na sezon wiosna/lato 2020? Czy wpłynęła na strategię firmy?

Evangelos Evangelou, prezes Herbapol-Lublin S.A: Pandemia koronawirusa to swego rodzaju sprawdzian dla całego rynku. Oczywiście wdrożyliśmy procedury wewnętrzne dostosowane do stanu epidemiologicznego w kraju oraz regularnie obserwujemy sytuację, aby móc reagować na bieżąco. Nie wpłynęła ona jednak radykalnie na strategię naszej firmy. Konsumenci nieustannie poszukują produktów inspirowanych naturą, wysokiej jakości i właśnie dlatego sięgają po nasze wyroby. Mamy również świadomość tego, że obecnie społeczeństwo jeszcze chętniej wspiera polskich producentów, a takim właśnie jesteśmy. Nasza sytuacja jest stabilna – nie przerwaliśmy produkcji oraz zgodnie z planami wprowadzamy nowości rynkowe na sezon wiosenno-letni.

W minionym roku w portfolio Herbapolu-Lublin pojawiły się herbatki typu cold brew. W tym sezonie spółka kontynuuje działania w tym kierunku. Skąd taki pomysł i decyzja na inwestycje w tego typu produkty?

Jako lider rynku stale śledzimy trendy i wprowadzamy do naszego portfolio nowości odpowiadające na nieustannie zmieniające się potrzeby konsumenckie. Trend na produkty typu cold brew od kilku lat ma tendencję rosnącą – zarówno na rynku globalnym, jak i krajowym. W Herbatkach na zimno łączymy naszą wiedzę i doświadczenie, a przede wszystkim innowacyjne podejście do znanych wszystkim produktów. To również nasza odpowiedź na potrzeby młodszych, a nawet najmłodszych konsumentów – sposób na wzbogacenie smaku wody bez kalorii czy cukru.

Jak produkty typu cold brew są odbierane przez konsumentów w Polsce? Czy Polacy są otwarci na tego typu nowe, innowacyjne produkty na rynku jak wspomniana herbata przygotowywana na zimno?

Polacy są bardzo świadomi i otwarci na innowacyjne nowości produktowe pojawiające się na rynku i chętnie próbują nowych rozwiązań. Stale obserwujemy wzrost sprzedaży naszych produktów, w tym herbatek do przygotowania z zimną wodą, co jest dla nas najlepszym dowodem na to, że spotkały się one z bardzo pozytywnym odbiorem wśród konsumentów.

W ofercie Herbapolu-Lublin na sezon letni pojawiły się nowe smaki gotowych do picia napojów funkcjonalnych w butelkach. Jak ocenia pan ten segment, działania spółki w tym kierunku i odbiór ze strony konsumentów?