Colian do produkcji napojów wykorzystuje cukier o wartości 20 mln zł. Podatek wyniesie 150 mln!

W jakim stopniu opłata cukrowa wpłynie na firmę Colian i rynek napojów w Polsce? Jak oceniacie nową daninę?

Jan Kolański, Prezes Zarządu, Colian Sp. z o.o.: Nowy rok przyniósł drastyczne podwyżki cen, co stanowi dowód na to, że podatek cukrowy ma bardzo duży wpływ na kondycję całego rynku napojów w Polsce. Jest ogromnym utrudnieniem i barierą rozwoju dla producentów, którzy w obawie o rentowność swoich biznesów zostali zmuszeni do bardzo odczuwalnych dla konsumenta zmian stawek. Już dziś zauważamy, że wyższe ceny powodują dużo niższą sprzedaż. Styczeń w porównaniu z rokiem ubiegłym przyniósł spadki sięgające 70%. Opłata cukrowa z założenia ma chronić zdrowie Polaków, ale działania ustawodawcy temu przeczą. Dużym zaskoczeniem jest obarczenie podatkiem wyłącznie jednej grupy produktów – napojów gazowanych nieowocowych, podczas gdy wiele innych dostępnych na rynku posiada zbliżoną lub wyższą zawartość cukru. To duża niesprawiedliwość, która budzi obawy co do prozdrowotnych pobudek decydentów. W walce z otyłością czy cukrzycą należy działać kompleksowo. Duże znaczenie odgrywa odpowiednia edukacja w zakresie właściwego odżywiania się i aktywnego trybu życia. Jak pokazują doświadczenia innych państw, rozwiązania w postaci podatków nie sprawdzają się. W żadnym z krajów ościennych nie ma opłaty cukrowej i napoje są tańsze. Ta sytuacja może zwiększyć przygraniczny import i tym samym wykreować konkurencję dla krajowych firm. To bardzo niebezpieczna sytuacja.

W jakim stopniu opłata cukrowa objęła napoje Hellena? Które z nich są obarczone tym „podatkiem”?

Podatek cukrowy został nałożony na nasz sztandarowy produkt Oranżadę Hellena. To napój, który w ostatnich latach zyskał bardzo dużą sympatię konsumentów. Cieszy fakt, że jest wytwarzany w Polsce, a jego produkcja stanowi źródło dochodu dla setek naszych pracowników. Smuci jednak to, że rodzimym firmom stawia się tak duże przeszkody w rozwoju biznesu – dla wielu nie do pokonania.

Jakiego rzędu podwyżki napojów wprowadza Hellena w związku z opłatą cukrową?

Oranżada Hellena zdrożała z 2-2,5 zł do nawet 4 zł. Colian do produkcji napojów wykorzystuje cukier o wartości 20 mln złotych. Podatek, jaki zostanie nałożony od takiej ilości, wyniesie aż 150 mln. Liczby bardzo obrazowo przedstawiają skalę problemu i tłumaczą, dlaczego ceny wszystkich napojów gazowanych nieowocowych uległy tak drastycznym podwyżkom. Branża została do tego zmuszona.

