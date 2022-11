Oranżada Hellena ma prawie 90 proc. rynku i nie było możliwości, żeby zrobić reformulację, a przez to nastąpił dosyć drastyczny spadek sprzedaży – powiedział Jan Kolański, prezes zarządu w Grupie Colian, podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2022.

Jan Kolański, prezes zarządu w Grupie Colian, podczas FRSiH opowiedział o wpływie podatku cukrowego na wyniki sprzedaży napojów. / fot. PTWP

Podatek cukrowy: jak wpływa na działalność producentów napojów?

Podatek cukrowy był jednym z tematów, które poruszyliśmy w trakcie debaty „Alkohole i przekąski – gwiazdy sklepowej półki”. Jak wprowadzenie podatku cukrowego wpłynęło na strategię działalności Grupy Colian, opowiedział Jan Kolański.

– Z podatkiem cukrowym borykamy się od 1 stycznia 2021 roku. Pewnie nikt z branży i z konsumentów nie miałby nic przeciwko podatkowi, gdyby nie to, że ten podatek był wprowadzony w tak trudnym czasie jak pandemia. Ale przede wszystkim, żeby móc się do tego dobrze przygotować, to biznes lubi spokój i przewidywalność. Jeśli mamy taki produkt jak nasza Oranżada Hellena, która od 100 lat jest konsumowana, to nie da się zmienić od jutra gustów konsumentów i smaku produktu. Możemy dodać do oranżady soku i nie będziemy płacić podatku cukrowego, a nawet jeśli byłoby to możliwe, to nie zawsze technologia pozwala nam to zrealizować – stwierdził prezes Grupy Colian.

Negatywne skutki podatku cukrowego

Jak przyznał Jan Kolański, wprowadzenie podatku cukrowego odbiło się negatywnie na wynikach sprzedaży Oranżady Helleny.

– W mojej ocenie dzisiaj mamy dość już wydarzeń, które nas dotykają. Naszą firmę podatek cukrowy dotknął bardzo mocno. Ze względu na to, że Oranżada Hellena ma prawie 90 proc. rynku i nie było możliwości, żeby zrobić reformulację, a przez to nastąpił dosyć drastyczny spadek sprzedaży. Wzrost został zachwiany przez Covid, wówczas ceny surowców zaczęły wzrastać. Teraz mamy inflację, o której wszyscy dyskutujemy. Siła nabywcza spada, a produkty tego typu jak nasze zdrożały praktycznie o 100 proc. – wyjaśnił prezes.

– Myślę, że jeśli zrobilibyśmy to w trochę inny sposób, rynek by znacznie mniej ucierpiał i konsument nie byłby zdziwiony. Bo mało, który konsument jest na tyle wyedukowany, żeby wiedzieć, ile w jednej butelce oranżady jest podatku cukrowego. A 87,5 grosza plus marża sieci i podatek vatowski to jedna butelka oranżady. Więc to nie jest tylko 87,5 grosza, ale więcej kosztów – dodał Jan Kolański.

