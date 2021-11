Columbus Polska debiutuje z nową marką kawy – Qethereal

W połowie listopada br. na polskim rynku zadebiutował Qethereal – kawowa marka stworzona przez spółkę Columbus Polska.

Kawa Qethereal od Columbus Polska

Qethereal posiada w swojej ofercie certyfikowane znakami Fairtrade i Bio Organic kawy w wersji blended oraz single origin. Kawy marki Qethereal kierowane są zarówno do klienta indywidualnego, ceniącego wysokiej jakości produkt oraz do rynku HoReCa, lokali stawiających na niebanalną ofertę gastronomiczną.

Sprzedaż będzie rozwijana m.in. za pomocą nowoczesnych kanałów on-line.

Popyt na kawę

Pomimo zmieniających się cen na światowych giełdach, globalny popyt na kawę utrzymuje się na niezmiennie wysokim poziomie. W Polsce rynek ten systematycznie rośnie. Według danych GfK w pierwszym półroczu 2020 wydatki gospodarstw domowych na kawę wyniosły 1,54 mld zł i były o 7,1 proc. większe niż przed rokiem. W tym samym okresie segment kawy ziarnistej odnotował 28,4 proc. wzrostu. Zamiłowanie Polaków do kawy pozostaje bardzo wysokie, co potwierdzają dane z okresu lipiec 2019 – czerwiec 2020, mówiące o tym, że kawę kupiło aż 96 proc. polskich gospodarstw. Zmieniają się jednak nasze gusta. Lekki odpływ konsumentów daje się zauważyć w kategoriach takich jak kawa mielona i rozpuszczalna. Wciąż niewielkim, ale szybko rozwijającym się segmentem naszego rynku są kawy specialty.

Jaką kawę pija Polacy?

Tradycyjne rodzaje kawy nadal pozostają największą pod względem wartości częścią rynku. Świadomi konsumenci oczekują jednak czegoś więcej, niż to co one oferują. Chcą wiedzieć skąd pochodzą kupowane ziarna, jak były uprawiane, mieć szeroki wybór, jeśli chodzi gatunek czy mieszankę kawy, a przede wszystkim móc precyzyjnie dopasować ją do własnych upodobań.

– Problemem, który zauważyliśmy jest duży udział w sprzedaży kawy niskiej jakości oraz ciągle niewielka świadomość produktowa większości konsumentów. Widzimy również, że coraz więcej Polaków chce pić dobrą kawę. Gustów jest jednak wiele, dlatego postanowiliśmy stworzyć markę, która łączy najwyższą jakość (Quality) z eterycznym (Ethereal) doznaniem kawy idealnie dopasowanej do indywidualnych preferencji. Na naszych opakowaniach widnieją informacje mówiące o pochodzeniu ziaren, sposobie ich uprawy oraz obróbki, a także dacie zbioru i palenia. Znajduje się tam również sensoryczny wykres, który jasno informuje o tym, czego spodziewać się po zawartości. Konfiguracja smakowa każdej z naszych kaw określa takie elementy jak m.in.: kwasowość, słodkość, owocowość czy poziom palenia – mówi Tomasz Weczer, CEO Columbus Polska i współtwórca marki Qethereal, który przez szereg lat zarządzał siecią kawiarni Columbus Coffee.

Sprzedaż on-line, lokale partnerskie i międzynarodowe plany

Obok Tomasza Weczera markę Qethereal tworzą: Michał Kibler, pełniący funkcję dyrektora sprzedaży, a zarazem utytułowany barista oraz Krzysztof Leszczyński odpowiadający za rozwiązania IT oraz branding. Sprzedaż kawy ruszyła w listopadzie, przede wszystkim za pośrednictwem sklepu internetowego oraz lokali partnerskich. Jej obiorcami są zarówno klienci indywidualni, jak też rynek HoReCa, sklepy stacjonarne, biura. Qethereal planuje rozwijać kanały on-line oraz wchodzić na kolejne rynki.

– Marka istnieje od niedawna, ale przy jej tworzeniu wykorzystaliśmy całe nasze wcześniejsze doświadczenie, dlatego wierzymy w pełen sukces. Już teraz Qethereal spotyka się z zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem, także za granicą. Poza Polską, działamy bowiem także na rynku hiszpańskim, a w planach mamy podbój kolejnych europejskich rynków oraz dystrybucję w USA. Stale poszukujemy lokali partnerskich, które będą oferowały nasze kawy. W tej chwili jest to m.in. kultowa szczecińska restauracja DeVibez. W niedługim czasie planujemy uruchomić aplikację sprzedażową, a następnie wprowadzić na rynek innowacyjne rozwiązania, jakich kawowy świat jeszcze nie widział – zapowiada Tomasz Weczer, współzałożyciel marki Qethereal.

Qethereal prowadzi obecnie sprzedaż kawy ziarnistej, zarówno w mieszankach, jak i wersjach single origin. W przyszłości planuje wprowadzenie także kawy w kapsułkach oraz napoje na bazie kawy. Z czasem swoją ofertę będzie poszerzać o akcesoria kawowe, młynki, ekspresy, mleka roślinne dla baristów, butelkowaną wodę do parzenia kawy, a także herbaty i akcesoria do ich przyrządzania.