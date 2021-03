Prezes Krynicy Vitamin: nie ma barier w eksporcie. Są wyzwania

Krynica Vitamin, która zajmuje się usługowym rozlewem napojów, poszerza współpracę eksportową oraz z sieciami handlowymi

Wysyłka napojów kontenerami do Stanów Zjednoczonych czy Australii może trwać nawet 45 dni

Zazwyczaj klienci przychodzą do spółki ze swoimi recepturami, ale coraz częściej to ona proponujemy im swoje własne

- Głównym kierunkiem eksportu są Niemcy, współpraca z niemieckimi kontrahentami układa się znakomicie. Natomiast w zeszłym roku – dzięki pozyskaniu dwóch kontrahentów na produkcję napojów energetycznych i hard seltzerów – weszliśmy na amerykański rynek, a od stycznia produkujemy napoje nawet na rynek australijski - mówi Piotr Czachorowski.

I dodaje, że ekspansja Krynicy Vitamin pokazuje, że nie ma barier w eksporcie. - Są wyzwania, a jednym z nich było wejście na rynek amerykański, który jest potężny, ale jednocześnie dość hermetyczny i wymagający. Wyzwaniem jest też logistyka transatlantycka, wysyłka napojów kontenerami do Stanów Zjednoczonych czy Australii. Taka dostawa od drzwi do drzwi może trwać nawet 45 dni - dodaje.

Krynica Vitamin a sieci handlowe

Współpracę z polskimi sieciami spółka rozwija w ramach kategorii energy drinków, wód smakowych, lemoniad, napojów CSD, zarówno w puszce, jak i w PET. - Ta skala z roku na rok rośnie, jesteśmy obecni zarówno w sieciach detalicznych, jak i hurtowych. Największe wzrosty mamy w napojach energetycznych, ale też reagujemy na wyzwania rynkowe, jak opłata cukrowa i proponujemy klientom pozycje z mniejszą ilością cukru, czy też wody smakowe bezcukrowe - mówi Piotr Czachorowski.

Potwierdza, że współpraca układa się dobrze - firma proponuje swoje receptury, ale równie często klienci zwracają się z propozycjami nowych smaków, a Krynica Vitamin na tej podstawie robi cały serwis, od receptury, po wprowadzenie do sieci handlowej.

- Naszą przewagą na rynku jest rozbudowana strefa copackingowa. Tworzymy zmiksowane opakowania zbiorcze, w różnych kombinacjach smakowych. Są to gotowe rozwiązania – od multipacków, po palety napojów w różnych smakach. To pozwala nam uelastycznić ofertę i tworzyć indywidualne konfiguracje. Przestrzeń w dyskoncie jest na wagę złota, a my tworzymy rozwiązania, wykorzystując dodatkową powierzchnię do ekspozycji, jednocześnie nie obciążając sklepowej półki - komentuje Piotr Czachorowski.

Współpraca przy innowacjach