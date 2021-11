Czarna herbata pod lupą Fundacji Konsumentów

Fundacja Konsumentów wraz z partnerami przebadała w tym roku ponad 40 herbat z 4 krajów, w tym 13 herbat dostępnych na polskim rynku.

Data: 10-11-2021, 14:46

Czy pijąc herbatę, narażamy się na ryzyko? fot. shutterstock

Fundacja Konsumentów przyjrzała się jakości czarnej herbaty w torebkach, oceniając zarówno zalety, jak i potencjalne zagrożenia. Badania miały miejsce w laboratoriach naszego partnera - Instytutu Ogrodnictwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach (InHort).

Metale ciężkie w herbacie

W lipcu 2021 r. Fundacja Konsumentów informowała o wykryciu w czarnych herbatach pozostałości kationu trimetylosulfoniowego (TMS), co może wskazywać na zastosowanie w uprawach podstawowych herbicydu o nazwie glifosat-trimesium (raport na ten temat jest do pobrania na stronie testy.konsumenci.org). Niestety wątpliwości dotyczących jakości czarnej herbaty jest więcej. Okazało się, że w przebadanych próbkach wykryliśmy także metale ciężkie, przede wszystkim pozostałości ołowiu (Pb), który roślina pobiera ze środowiska: gleby, wody, powietrza. Metale ciężkie są toksyczne i niestety magazynują się w naszym organizmie, a ich wysoki poziom może prowadzić do różnych chorób.

W obowiązujących aktualnie w Unii Europejskiej przepisach dotyczących zanieczyszczeń środków spożywczych, najwyższy dopuszczalny poziom ołowiu ustalono dla niewielu grup produktów; nie ma wśród nich herbaty.

Czy pijąc herbatę, narażamy się na ryzyko?

Czy pijąc herbatę, narażamy się na ryzyko? Fundacja Konsumentów zapytała o to zarówno producentów herbat, jak i Główny Inspektorat Sanitarny (GIS).

W odpowiedzi GIS stwierdził, że „herbaty te nie będą stanowiły istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów”. Podobnie jeden z producentów odpisał, że zawartość ołowiu w jego produktach „jest tak bardzo mała, że nie stwarza jakiegokolwiek, nawet potencjalnego, zagrożenia dla zdrowia konsumentów”.

„Nie jest to dla nas zupełnie oczywiste, ponieważ przepisy nie ustalają najwyższych dopuszczalnych poziomów ołowiu i innych metali ciężkich dla wielu produktów spożywczych, w tym dla herbaty. Nie wiemy także, jakie jest narażenie przeciętnego konsumenta na wszystkie możliwe źródła ołowiu. Dopiero wtedy byłoby jasne czy picie herbaty z wykrytymi poziomami pozostałości ołowiu nie jest dla nas zagrożeniem. Dlatego apelujemy do polskich władz o wprowadzenie kompleksowej oceny narażenia konsumentów na toksyczne zanieczyszczenia i substancje niepożądane w żywności. Postulujemy też ustanowienie najwyższych dopuszczalnych poziomów ołowiu i innych metali ciężkich dla szerszej grupy produktów spożywczych niż obecnie, w tym dla herbaty i kawy. To konieczne dla poprawy naszego bezpieczeństwa.” – mówi Paweł Rokicki, fundator i dyrektor zarządzający Fundacji Konsumentów.

Przebadane herbaty

Marki herbaty, które trafiły do laboratorium i zostały przebadane to:

- Ahmad,

- Dilmah,

- Greenfield,

-Lipton,

- Teekanne,

- Tetley,

- Twinnings,

- Dary Natury

- Lord Nelson.

Tabelę z informacjami o jakości konkretnych produktów i wykrytymi poziomami pozostałości np. ołowiu Federacja opublikuje w połowie grudnia br. w kolejnym raporcie.