Czas na Herbatę wspiera produktowo służby medyczne

Marka Czas na Herbatę od lat wspiera Fundację Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową i tworzony przez nią Przylądek Nadziei. Wiemy z jakimi problemami szpitale borykają się na co dzień, widzimy też, że teraz ilość tych problemów narosła. Nie wstrzymujemy naszego standardowego wsparcia, a w tym tygodniu dodatkowo wysłaliśmy paczki pełne naszych herbat do osób, które w ostatnich tygodniach działają w pierwszej linii – do służb medycznych - podaje Michał Roczek, Brand Sales Manager, Czas na Herbatę.