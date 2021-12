Czy Frugo może być kultowe dla współczesnej młodzieży?

Mamy świadomość, że dzisiejsza młodzież nie pamięta "dawnego" Frugo. Dlatego chcemy zbudować od nowa naszą pozycję w tej właśnie grupie - mówi nam spółka FoodCare, właściciel marki Frugo.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 10-12-2021, 08:04

Właściciel marki Frugo ma świadomość, że dzisiejsza młodzież nie pamięta Frugo z lat 90. fot. mat. pras.

Frugo to jeden z symboli lat 90. Jak w 10 rocznicę przejęcia przez FoodCare kultowa marka radzi sobie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku?

Frugo to dziś nie tylko owocowy napój w szklanej butelce, ale cała gama produktów spożywczych.

Jakie są plany rozwoju brandu i jak na Frugo wpłynął podatek cukrowy?

Frugo - napojowy symbol lat 90.

Frugo trafiło na sklepowe półki w 1996 r. O sukcesie napojów przesądziła słynna kampania reklamowa wymyślona przez Iwo Zaniewskiego i Kota Przyborę. Oprócz hasła "No to Frugo!" marketingowcy zaproponowali także nietypowy kształt butelki o pojemności 0,3 litra i etykietę nawiązującą do graffiti. Efekt? Frugo szybko stało się czymś więcej niż tylko napojem. Pod koniec tego samego roku uzyskano 90-procentową rozpoznawalność marki i 4-procentowy udział w rynku soków, a socjologowie mówią dziś o “pokoleniu Frugo”.

Ówczesny właściciel marki, rzeszowska Alima Gerber, postanowił iść za ciosem wprowadzając na rynek kolejne warianty smakowe, np. niebieski czy poszerzając asortyment o lody. Nie były to udane posunięcia. W 2000 r. rynkowy udział Frugo spadł poniżej 2 procent. W 2002 r. markę sprzedano spółce Krynica Zdrój, od której w 2009 r. brand odkupił Aflofarm. Więcej o historii Frugo pisaliśmy w tekście: Jakie błędy popełniają producenci przywracając słynne marki z lat 90?

Na początku 2011 r. markę przejął FoodCare, który stał się właścicielem prawa do nazwy napoju, logotypów, projektu butelki i kapsla, domen internetowych, sloganu reklamowego oraz oryginalnej receptury napoju.

Jak Frugo radzi sobie na rynku?

Jak radzi sobie Frugo po dekadzie od przejęcia przez FoodCare? Warto dodać, że Frugo to dziś nie tylko napój, który znamy z lat 90, ale też m.in. energy drinki czy lody.

Jak poinformowała nas firma FoodCare, Frugo to dziś bardzo prężnie rozwijająca się marka, która chce odpowiadać na aktualne trendy i potrzeby konsumentów.

- W portfolio naszych produktów znajduje się oczywiście klasyczne Frugo w szklanych butelkach, tak dobrze pamiętane z lat 90-tych. Napoje te są także dostępne w większych formatach w butelkach typu PET - wskazuje właściciel marki.

W 2020 r. na rynku pojawiła się linia Frugo Energy.

- To napoje energetyczne na bazie naturalnej kofeiny i prawdziwych soków owocowych. Tym samym odpowiedzieliśmy na potrzeby konsumentów, dla których, oprócz funkcjonalności energy drinków, bardzo ważny jest ich smak. Jest to zdecydowanie nasza znacząca przewaga konkurencyjna, którą docenili konsumenci. Frugo to także lody, które, jak łatwo się domyślić, oczywiście są owocowe - wskazuje FoodCare.

Co mówi Frugo dzisiejszej młodzieży?

Czy w strategii marki Frugo kierowana jest do osób, które pamiętają "stare" Frugo czy też bardziej do współczesnych nastolatków? FoodCare nie ma wątpliwości, że Frugo w latach 90. stało się pewnego rodzaju ikoną i symbolem swoich czasów.

- Część osób z nostalgią sięga po nasze produkty. Mamy jednak świadomość, że dzisiejsza młodzież nie pamięta tamtego Frugo, dlatego chcemy zbudować od nowa naszą pozycję w tej właśnie grupie - wskazuje spółka.

Właściciel Frugo wskazuje, że czasy dość mocno się zmieniły, podobnie jak młodzież.

Jakimi kanałami Frugo dociera do dzisiejszych nastolatków? Dlaczego na ambasadora marki wybrano Piotra Żyłę? Jak na Frugo wpłynął podatek cukrowy? Odpowiedzi znajdziecie w pełnej wersji materiału: FoodCare: Chcemy zbudować od nowa rynkową pozycję Frugo