Czy kawy rzemieślnicze podbijają polski rynek? (WIDEO)

Michał Wnuk, właściciel chełmskiej palarni kawy Light Roast, w rozmowie z nami ocenił m.in. rynek palarni kawy oraz podejście konsumentów do kaw rzemieślniczych. Czy tego rodzaju kawy ciągle pozostają niszą, czy stały się produktem mainstreamowym?

Autor: Jakub Szymanek

Data: 24-05-2022, 17:59

Czy kawy rzemieślnicze to jeszcze produkt niszowy, czy już mainstreamowy? / fot. JS

Czy kawy rzemieślnicze podbijają polski rynek?

Czy kawy rzemieślnicze to jeszcze produkt niszowy, czy już przeszedł do mainstreamu?

Myślę, że jest to produkt, który już od dłuższego czasu rozwija się bardzo intensywnie. Pojawiają się nowe palarnie. Pojawią się nowi klienci, którzy są coraz bardziej świadomi tego, co kupują i świadomie wybierają produkty lepszej jakości, nie takie typowo z dużych fabryk, a z manufaktury. Tak że jest to rozwijający się produkt.

Państwo działają lokalnie, w Chełmie. Jak dużo jest obecnie palarni kawy na Lubelszczyźnie?

Na Lubelszczyźnie jest kilka, w granicach 10. My na naszym lokalnym rynku, w Chełmie, jesteśmy pionierami. Dopiero zaczynamy. Jesteśmy pierwsi, tak że przecieramy szlaki, bo ten rynek jest tam wciąż nieodkryty. Klienci nie są jeszcze wprowadzeni w ten świat. Nie ma jeszcze u nas takiej kultury picia kawy, więc chcemy ją wprowadzić i pokazać klientom, jakie są produkty, jaki mają wybór, że jest alternatywa dla kaw typowo sklepowych. Chcemy to rozwinąć lokalnie i wyjść dalej na kolejne rynki

Jak przekonać konsumentów, żeby sięgali po kawę rzemieślniczą?