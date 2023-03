Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne wymieniło owoce cytrusowe wśród super żywności dla diabetyków. Według Stowarzyszenia owoce, takie jak mandarynki, pomarańcze i grejpfruty, są dla cukrzyków odpowiednie. Czy taka będzie także woda z cytryną?

Woda z cytryną jest łatwa do przygotowania i świetnie orzeźwia, zwłaszcza w gorące dni. | fot. Shutterstock

Owoce cytrusowe są pełne błonnika, witaminy C, kwasu foliowego i potasu, które pomagają w zdrowym planie żywieniowym dla diabetyków.

Cytryna zwykle nie bywa jedzona samodzielnie, ale chętnie jest dodawana do wody, tworząc orzeźwiający napój. Jako owoc może pomóc w kontrolowaniu skoków cukru dzięki błonnikowi i witaminie C, które znajdują się w owocach cytrusowych. Ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające, a jej niski indeks glikemiczny (IG 20) pomaga znacznie obniżyć poziom cukru we krwi. Ponadto składniki odżywcze obecne w cytrynie pomagają w lepszym metabolizmie.

Czy można pić wodę z cytryną przy cukrzycy?

Nie ma przeciwwskazań dla diabetyków dla picia wody z cytryną. Jest łatwa do przygotowania i świetnie orzeźwia, zwłaszcza w gorące dni. Należy jednak pamiętać, aby nie dodawać do wody z cytryną cukru ani innych substancji słodzących, aby czerpać maksymalne korzyści napoju.

Cytryny a cukrzyca. Jak można je jeszcze wykorzystać?

Wyciśnięcie kilku kropel świeżego soku z cytryny do jedzenia to łatwy sposób na włączenie cytryny do diety. Dobrze komponuje się z ryżami i makaronami (najlepiej wybrać pełnoziarniste) oraz sałatkami, nadając im przyjemny smak i aromat. Można również wzmacniać nią smak mięs i np. zrobić cytrynowego kurczaka, używając soku i skórki z cytryny.

