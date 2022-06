Czy podatek cukrowy trzeba zapłacić także od naturalnego cukru w produkcie?

WSA w Poznaniu wydał ważny wyrok w sprawie naliczania podatku cukrowego. Zdaniem WSA w Poznaniu pojęcie „zawartość cukrów” odnosi się do sumy wszystkich znajdujących się w napoju, czyli zarówno pochodzenia naturalnego, jak i dodatków. Co zmienia to orzeczenie dla producentów żywności?

Czy podatek cukrowy należy zapłacić także od cukru naturalnie występującego w produkcie? fot. shutterstock

Podatek cukrowy. Co zmieni wyrok WSA?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wydał ważny wyrok dotyczący wprowadzonej od 1 stycznia 2021 r. specjalnej opłaty od napojów z dodatkiem cukrów, zwanej także podatkiem od cukru. Pisaliśmy o tym w tekście: Browary muszą się liczyć z wyższymi wydatkami. Winna temu opłata cukrowa

Zdaniem WSA w Poznaniu pojęcie „zawartość cukrów” odnosi się do sumy wszystkich znajdujących się w napoju, czyli zarówno pochodzenia naturalnego, jak i dodatków.

Sąd zgodził się, że opłatę dla smakowego piwa bezalkoholowego, które oprócz cukrów pochodzących ze słodu (naturalne), będzie zawierało cukry oraz inne substancje słodzące dodane w produkcji, należy obliczyć, biorąc pod uwagę całą ich zawartość.

Podatek cukrowy trzeba zapłacić także od naturalnych cukrów w produkcie?

Powyższe uzasadnienie rodzi ważne pytanie, które podniosło także wielu naszych czytelników. Czy oznacza to, że podatek cukrowy będą musieli zapłacić także producenci wszystkich produktów żywnościowych, które zawierają naturalny cukier, np. przetwórnie owocowo-warzywne?

Zapytaliśmy o to dr Agnieszkę Szymecką-Wesołowską z Centrum Prawa Żywnościowego.

Prawniczka w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl potwierdza, że kwietniowy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (sygn. I SA/Po 702/21) dotyczący tzw. opłaty cukrowej, faktycznie jest bardzo ważny dla branży i to nie tylko branży browarniczej (przedmiotem wyroku było piwa bezalkoholowe).

Jak prawidłowo obliczać podatek cukrowy?

- Dotyczy on jednej z większych wątpliwości, jakie przedsiębiorcy mieli dotychczas ze stosowaniem przepisów regulujących tę opłatę (tj. ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym), a mianowicie sposobu naliczania opłaty w sytuacji, gdy w produkcie obecny był cukier zarówno wynikający z dodanych celowo składników, jak i wynikający z naturalnej jego obecności w produkcie - wskazuje.

Szymecka-Wesołowska zauważa, że sąd w omawianym orzeczeniu jednoznacznie przyjął, że w przypadku piwa bezalkoholowego smakowego, które oprócz cukrów pochodzących ze słodu (cukry występujące naturalnie), zawiera również cukry oraz inne substancje słodzące, dodane do napoju w toku produkcji, opłatę należy obliczyć od całej zawartości cukrów występujących w tym napoju.

Czy podatek cukrowy płacimy też od cukrów naturalnie występujących w produkcie?

- Dodanie bowiem do napoju substancji, ze względu na zawartość których napój podlega opłacie powoduje, że opłatę oblicza się od całej zawartości tych substancji. Innymi słowy, jeżeli do produktu nie są dodawane żadne składniki słodzące a cukry występują w nim naturalnie, opłaty takiej nie nalicza się. Jeśli jednak, do produktu dodane zostaną takie składniki, to już do wyliczenia opłaty trzeba brać pod uwagę całą zawartość cukrów - dodanych i zawartych naturalnie - dodaje.

Czy podatek cukrowy obejmuje inne kategorie niż napoje?

Prawniczka podkreśla jednocześnie, że obowiązek naliczania opłaty dotyczy jedynie produktów w postaci napojów lub syropów, a więc nie ma zastosowania do innych rodzajów środków spożywczych (np. mięsa).

- Zgodnie bowiem z art. 12a ust. 1 ww. ustawy, opłacie podlega tylko wprowadzanie na rynek krajowy napojów z dodatkiem: 1) cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących, bądź też 2) kofeiny lub tauryny. W myśl zaś art. 12b ust. 1: "Za napój, o którym mowa w art. 12a ust. 1, uważa się wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie." - przytacza.

Podatek cukrowy nie dotyczy produktów mleczarskich?

W przypadku zatem soków lub mleka, w których cukry występują naturalnie, opłaty się nie nalicza.