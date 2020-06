Czy Rosja po raz pierwszy w dziejach przestała być krajem herbacianym?

Spożycie kawy i napojów na jej bazie wyniosło w Rosji w 2019 roku około 180 tys. ton. Spożycie herbaty - bez uwzględnienia mieszanek ziołowych - wyniosło 140 tys. ton - podał portal gospodarczy RBK. Jeszcze w latach 2017-18 Rosjanie w kwestii "kawa czy herbata?" podzieleni byli na pół - spożycie było mniej więcej równe. Ale, jak tłumaczy Sokołow, historyk herbaty, doktor nauk historycznych, kawę w Rosji pije się przeważnie w wielkich miastach, a ogółem w kraju nadal konsumuje się głównie herbatę.

Bardzo aktywnymi konsumentami kawy są dziś Moskwa i Petersburg. W tym drugim mieście kawa dominowała od początku. "Sankt-Petersburg to urzędnicza stolica Imperium Rosyjskiego, a naokoło było wiele majątków. Cała elita, szlachta w Petersburgu, piła głównie kawę" - opowiada Sokołow. W Imperium Rosyjskim w wieku XIX istniały też i inne regiony "kawowe", należały do nich m.in. ziemie polskie. Właśnie przez dzisiejszą Polskę i Finlandię biegł jeden ze szlaków przemytu herbaty, tzw. kantońskiej, szmuglowanej z Chin do Europy drogą morską.

Jak się uważa, herbata pojawiła się w europejskiej części Rosji w 1638 roku. "Na terytorium Syberii tę samą herbatę chińską zaczęto pić o wiele wcześniej. Jeśli zaś brać pod uwagę Azję Centralną, tę która wchodziła najpierw w skład Imperium Rosyjskiego, a potem ZSRR, to tam herbatę chińską zaczęto pić pomiędzy IX i XI w.n.e" - opowiada Sokołow. Od końca XVIII wieku herbata, postrzegana najpierw jako lekarstwo, zaczęła być spożywana w Rosji jako samodzielny napój. Sto lat później herbata jest już uważana za napój czysto rosyjski - mimo, że cała herbata, którą tam spożywano pochodziła z Chin.

Herbata trafiła do Rosji, gdy tamtejsi kupcy zaczęli handlować z Chinami. Karawany z Moskwy do Pekinu wyruszały co trzy lata, na ich czele stał prywatny, zaufany kupiec. "Była to funkcja przyznawana tylko za łapówki i to bardzo wysokie - opowiada Sokołow. - Wszyscy chcieli otrzymać to stanowisko, dlatego że człowiek ten mógł do państwowej karawany dołączyć dwa-trzy własne wielbłądy ze swoim towarem. Potem, gdy przywoził z Chin wymienione za swój ładunek towary chińskie mógł już właściwie nie pracować - on, jego dzieci i wnuki. Dochód był olbrzymi".