Kawy speciality rosną w siłę i podobnie jak piwa rzemieślnicze cieszą się coraz większą popularnością wśród konsumentów. Czy tego typu kawy mogą pójść drogą wspomnianych piw i trafić na półki sieci handlowych?

Jak wygląda sprzedaż kaw speciality? / fot. materiały prasowe

Sprzedaż kawy speciality: horeca, e-commerce, detal

Jak są postrzegane kawy speciality w sektorze HoReCa?

Mateusz Tryjanowski, head of marketing & e-commerce w palarni kawy HAYB: Rynek hotelowy powoli inwestuje w kawy speciality. Hotele butikowe i mniejsze chcą mieć dobrą kawę w swojej restauracji i kawiarni, żeby przyciągnąć klientów na co dzień. Jeśli chodzi o restauracje, to coraz więcej lokali już od pewnego czasu stawia na kawy speciality, chcąc mieć w menu dobrą kawę, wino czy piwo. Choć niewątpliwe mniej jest ich niż w kawiarniach speciality.

A jak wygląda sprzedaż w detalu?

Głównie sprzedajemy kawy w sklepach online. Bardzo mało jest sprzedaży stacjonarnej, ponieważ w Polsce praktycznie nie istnieją takie sklepy specjalistyczne z kawą, raczej bardziej możemy kupić kawę speciality w kawiarniach. Dlatego głównym kanałem sprzedaży detalicznej jest e-commerce, a każda szanująca się palarnia kawy ma własny sklep, w którym sprzedaje swoje nowości i ten kierunek rozwija się najbardziej.

Czy dyskonty są zainteresowane kawami speciality?

Czy sieci handlowe, jak np. coraz bardziej popularne dyskonty, interesują się kawami speciality?

Nie widzimy zainteresowania ze strony dużych sklepów. Zastanawialiśmy się na nad tym, czy sieci handlowe mogą pójść z kawami w podobnym kierunku jak z piwami kraftowymi, ale nie wydaje się, żeby na razie zdecydowały się na taki ruch. Jak już powiedzieliśmy, udział kaw speciality w rynku jest jeszcze mały.

Poza tym w Polsce ciągle jest przekonanie, że tego typu kawa wymaga dobrego i drogiego sprzętu, a dobre ziarno potrafi się obronić na tańszym sprzęcie, a odwrotnie już nie. Ze słabego ziarna nie zrobi się dobrej kawy. I tutaj potrzebna jest edukacja. Podobne podejście mają sieci, które uważają, że skoro nie sprzedają sprzętu, to po co im taka kawa.

Chociaż duże sieci sklepów mają w ofercie kawy ziarniste.

Tak, ale ta kawa ziarnista jeszcze nie oznacza wzrostu jakości. Ich oferta wynika bardziej ze zmiany sposobu picia kawy w Polsce. Nie zalewamy już łyżeczki kawy wrzątkiem, a wsypujemy kawę do ekspresu ciśnieniowego i pijemy kawę z ekspresu. Wydaje się, że jest to już dobry krok do tego, żeby zwrócić uwagę na jakość kawy.

Warto przy tym dodać, że Polska jest ewenementem na skalę światową, patrząc na to, jak duży udział w rynku kawy mają ekspresy ciśnieniowe. Na zachodzie pije się częściej kawy parzone w kawiarce, w dripperze lub w ekspresach przelewowych, natomiast u nas powstał mit, że najlepsza kawa będzie z ekspresu ciśnieniowego, ale jak tam wsypiemy słabej jakości ziarno, to wcale nie będziemy pić dobrej kawy.

