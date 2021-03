Dariusz Tiger Michalczewski: ostateczny i nokautujący dla FoodCare wyrok sądu

Sąd Najwyższy w Warszawie wydał wyrok w procesie o prawo do używania oznaczenia TIGER, który toczył się pomiędzy Dariuszem Michalczewskim, a spółką FoodCare. Jednoznacznie potwierdził, że prawo do korzystania z oznaczenia TIGER dla napojów energetycznych ma wyłącznie Dariusz Michalczewski lub podmioty przez niego upoważnione. FoodCare nie ma prawa także do używania oznaczenia BLACK TIGER - podaje fundacja boksera "Równe Szanse".