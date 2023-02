Z badań prowadzonych w 2022 roku przez Instytut Matki i Dziecka wynika, że jedna czwarta dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 17 lat pije napoje energetyczne, a częstość picia zwiększa się wraz z wiekiem. Dietetyczka Patrycja Klimek ocenia zjawisko i konsekwencje picia energy drinków przez nieletnich.

Jakie konsekwencje picia energy drinków przez nieletnich?; fot. shutterstock.com

Zakaz sprzedaży napojów energetycznych dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia

Projekt dotyczący zakazu promocji i sprzedaży napojów energetycznych młodzieży do 18. roku życia znajduje poparcie wszystkich sił politycznych w polskim parlamencie - powiedział na początku lutego minister sportu i turystyki Kamil Bortniczuk. Dodał, że spodziewa się, że zostanie on uchwalony jeszcze w tej kadencji.

Jakie substancje pobudzające zawierają napoje energetyczne?

- Napój energetyczny jest to każdy napój bezalkoholowy, który zawiera w składzie duże ilości składników pobudzających. Zwykle jest to kofeina łączona z tauryną, guaraną, żeń-szeniem, karnityną, kreatyną i są reklamowane jako produkty poprawiające czujność umysłową, koncentrację oraz dodające energii - mówi dietetyczka Patrycja Klimek.

Jej zdaniem, napoje energetyczne nie są izotonikami, a ich reklamy nie powinny być skierowane do uczniów i studentów!

Kofeina wpływa na zdrowie dzieci i młodzieży

Jak podaje Patrycja Klimek, z badań prowadzonych w 2022 roku przez Instytut Matki i Dziecka wynika, że jedna czwarta dzieci i młodzieży w wieku od 11 do 17 lat pije napoje energetyczne, a częstość picia zwiększa się wraz z wiekiem. Często - co najmniej 1 raz w tygodniu po energetyk sięga dziecko w wieku 11 lat, a wśród młodzieży w wieku 15 lat jest to aż 50 proc.!

- Kofeina nie jest składnikiem odżywczym, ale substancją psychoaktywną, dlatego kategorycznie powinna być zakazana w sprzedaży dla dzieci i młodzieży i nie jest zalecana w tej grupie. Ponadto, kofeina wpływa negatywnie na gospodarkę wapniową, co może wpływać patologicznie na rozwój kośćca. Grupą szczególnego ryzyka jest młodzież z cukrzycą, która sięga po tego typu wsparcie - wyjaśnia dietetyczka.

Negatywne konsekwencje picia energetyków

Jak tłumaczy dietetyczka, napoje energetyczne są często stosowane, kiedy czujemy zmęczenie i chcemy uzyskać szybki zastrzyk energii. Niektórzy lubują się w ich smaku, przez co wypijają nawet kilka puszek dziennie. Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z negatywnych konsekwencji, jakie niosą ze sobą popularne "energetyki".

- Napój energetyczny możemy kupić w dużej pojemności - 0.5-1 litr. Dziecko lub nastolatek wypijając taką ilość energetyka dostarcza do organizmu ilość kofeiny równą 6-8 filiżankom kawy. Dla osoby dorosłej wiąże się to z natychmiastowymi skutkami ubocznymi, a co dopiero dla młodego organizmu? - pyta retorycznie Patrycja Klimek.

Dlaczego energetyki dodają energii?

- Bardzo często, uczucie "zastrzyku energii" jest złudne i zostaje wywoływanie poprzez podniesienie poziomu noradrenaliny, odpowiedzialnej za zmianę ciśnienia, rytmu serca oraz przyspieszenia oddechu w sytuacji zagrożenia życia. W przypadku energetyków, sztuczne wzbudzanie tego hormonu może wywoływać poważne choroby sercowo-naczyniowe, a nawet doprowadzić do śmierci - podaje dietetyczka.

Napoje energetyczne i wysiłek fizyczny

Jak podkreśla Patrycja Klimek, warto również pamiętać o tym, aby nie spożywać "energetyków" w ramach wysiłku fizycznego (np. w czasie lub po treningu), gdyż dla organizmu bardziej jest potrzebna dawka potasu i magnezu niż dużej ilości kofeiny. Dodatkowo, napój energetyczny może działać niekorzystnie na błonę śluzową żołądka w trakcie wysiłku fizycznego.

dietetyczka Patrycja Klimek fot. za facebook.com/dietetyk.legnica

Kto nie może pić napojów energetycznych?

Napoje energetyczne są całkowicie NIE wskazane: osobom młodszym i starszym, kobietom w ciąży oraz karmiących piersią, alergikom oraz osobom z chorobami serca, nadczynnością tarczycy i migreną.

Podkreśla, że spożywanie dużej ilości kofeiny działa na młodzież szczególnie psychoaktywnie, a po jej odstawieniu mogą pojawić się dolegliwości sercowo naczyniowe i zatrucie organizmu, które kolejno może być przyczyną zgonu.

- Wypijanie napojów z kofeiną i innymi składnikami pobudzającymi może potęgować działanie synergistyczne tego napoju, a w efekcie nasilać u dzieci właściwości psychoaktywne. Dzieci i młodzież, którzy mają małą masę ciała, a wypijają około 400ml energetyka, będą znacznie odczuwały jego negatywny, toksyczny wpływ na organizm - mówi dietetyczka Patrycja Klimek.

