Dilhan C. Fernando w rozmowie z nami ocenił m.in. obecną sytuację na rynku herbaty.

W skali globalnej widać wzrost na rynku herbaty. Wzrasta spożycie herbaty, czemu towarzyszy równoległy wzrost produkcji. Jeżeli chodzi o spożycie, to jest to bardzo dobre zjawisko, ale ostatnio w pandemii, podobnie jak podczas kryzysu finansowego w 2008 roku, obserwujemy, że rośnie również wrażliwość cenowa. Mamy więc do czynienia z sytuacją, gdzie wzrasta popularność niektórych tanich herbat. Ale w przypadku herbaty tanio niekoniecznie znaczy dobrze. Żeby obniżyć cenę, często trzeba pójść na kompromisy w zakresie produkcji - stwierdził ekspert.

Dilhan C. Fernando opowiedział również o wyzwaniach, z jakimi mierzą się obecnie producenci herbaty.

Jako przykład zawsze podajemy agroleśnictwo. Korzystamy z biowęgla, a nasze metody upraw są zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wszystko to bardzo dużo kosztuje, ale jako producent znajdujemy się w końcu na pierwszej linii ognia w walce ze zmianami klimatu. Musimy eksperymentować z wykorzystaniem praktyk agroleśniczych. Uprawy plantacyjne należą już do przeszłości. Dzisiaj, żeby zabezpieczyć się przed zmianami klimatu, musimy szukać nowych metod. Biowęgiel jest oczywiście niesamowity, to starożytna metoda importowana z Ameryki Południowej. Ale agroleśnictwo to również coś fantastycznego - powiedział Dilhan C. Fernando.

Trzeba też włączyć w ten proces społeczności lokalne. Niektóre zakłady obcinają koszty, zwalniając tysiące pracowników. To nie jest zrównoważone rozwiązanie. Tak dzieje się w Afryce, tak dzieje się w Indiach. W wielu miejscach obniżono płacę minimalną, ale w Sri Lance płaca minimalna poszła niedawno w górę. W tej chwili płacimy naszym pracownikom najwięcej w całym przemyśle herbacianym. To trudne, ale konieczne, ponieważ w dzisiejszych czasach idea niewolnictwa, wyzysku pracowników, jest już po prostu nie do przyjęcia w realnym świecie. Jeżeli ktokolwiek chce dostarczyć na rynek produkt, obcinając płace pracownikom, to jest to postępowanie nieetyczne.

Osobiście uważamy, że nie można eksternalizować kosztów ze szkodą dla ludzi, środowiska, czy jakiegokolwiek aspektu innowacyjności. Biowęgiel to nie do końca innowacja, bo jego znajomość sięga starożytności. Ale to zdecydowanie podejście innowacyjne, bo w czasach, gdy Brytyjczycy zakładali pierwsze plantacje herbaty w Sri Lance czy Indiach, lokalne społeczności postrzegano jedynie jako źródło taniej siły roboczej. Dzisiaj należy je traktować jako interesariuszy. To coś, czego wymagają również klienci i to jest zasada, którą się kierujemy - dodał.