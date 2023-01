Soki jednodniowe, które były rynkowym fenomenem, straciły swoją popularność, a lider tej kategorii - firma Marwit - upadł. O komentarz poprosiliśmy Barbarę Groele, sekretarz generalną Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków.

Soki jednodniowe były rynkowym fenomenem; fot. shutterstock.com

Soki jednodniowe - technologia produkcji

- Soki jednodniowe czyli świeżo wyciskane i niepasteryzowane były wspaniałym pomysłem, który przez kilka dobrych lat święcił triumfy na rynku spożywczym. Przedsięwzięcie, w którym pionierem była firma Marwit, było jednak bardzo skomplikowane i drogie. Przede wszystkim trudna była technologia produkcji, ponieważ wymagała dużego reżimu technologicznego, higienicznego i logistycznego. Soki jednodniowe wymagały transportu, magazynowania i ekspozycji w sklepach w warunkach chłodniczych – mówi serwisowi portalspozywczy.pl, Barbara Groele, sekretarz generalna Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków.

Marwit upadł, a soki jednodniowe z rozwijającej się kategorii stały się niszą i stopniowo zaczęły znikać z rynku. Zdaniem Barbary Groele jest kilka przyczyn takiego stanu rzeczy.

Pandemia a konsumpcja soków

- Przełomem była na pewno pandemia COVID-19, która wiązała się z przerwanymi łańcuchami logistycznymi tak istotnymi dla kategorii świeżych soków jednodniowych. Do tego doszły ograniczenia w handlu, zmiana sposobu robienia zakupów oraz stylu życia konsumenta. W pandemii zyskiwały opakowania rodzinne, a produkty "on the go" wyraźnie traciły – przyznała nasza rozmówczyni.

Jak podkreśliła sekretarz generalna KUPS, soki jednodniowe zaczęły tracić popularność wraz z rozwojem technologii utrwalania soków i wydłużaniem się półki soków premium.

HPP - nowa technologia utrwalania soków

- Na rynku zaczęło pojawiać się coraz więcej soków NFC czyli nie z soku zagęszczonego (nie z koncentratu), ale pasteryzowanych, czyli z dłuższym terminem przydatności. Nie bez znaczenia było także upowszechnienie się technologii utrwalania soków HPP - na zimno pod bardzo wysokim ciśnieniem, nazywanej także paskalizacją. Dzięki temu wydłuża się okres przydatności do spożycia ważności, a sok zachowuje świeżość smaku. Tym samym produkcja i logistyka nie są już takie drogie i wymagające, bo soki NFC pasteryzowane czy paskalizowane z reguły nie wymagają transportu i ekspozycji w sklepach w warunkach chłodniczych – mówi Barbara Groele.

Kategoria soków NFC stale rośnie i się poszerza o nowe smaki czy rodzaje opakowań.

- Coraz popularniejsze są np. diety sokowe, które bazują na przecierach, sokach warzywnych i warzywno-owocowych oraz napojach z wsadem owocowo-warzywnym – sokowym albo przecierowym. Zwiększa się więc ilość produktów premium oraz ich wybór i dostępność – dodaje ekspertka.

Rynek soków w 2022 roku

Jak przyznaje, rok 2022 był trudnym czasem dla całej branży sokowniczej.

- Wojna w Ukrainie, wzrost kosztów energii czy paliw, rosnące koszty pracy powodowały, że był to czas niespokojny i trudny. Branża wyszła jednak w w miarę obronną ręką z kryzysowego czasu ze względu na rosnący trend prozdrowotny. Soki wpisują się bowiem w trendy prozdrowotne, popularyzacji spożywania naturalnych produktów, konieczności zwiększenia spożywania owoców i warzyw i ich przetworów czy rosnący trend popularności diety wegetariańskiej i wegańskiej – dodała Barbara Groele.

