Herbata oolong to tradycyjna chińska herbata wytwarzana z liści rośliny Camellia sinensis, którą znana jest ze względu na swój wyjątkowy smak i potencjalne korzyści zdrowotne. Dlaczego warto ją pić?

Dlaczego warto pić "smoczą herbatę"? | fot. Shutterstock

Herbata oolong - co to jest?

Nazwa herbaty oolong pochodzi od słowa "Wu-long", które w języku chińskim oznacza czarnego smoka. Nazywana jest nie tylko jednak "smoczą herbatą" ale także "niebieską herbatą", ze względu na charakterystyczny kolor. Pod względem fermentacji mieści się pomiędzy zieloną i czarną herbatą, co daje smak zarówno kwiatowy, jak i lekko owocowy. Herbata Oolong jest bogata w przeciwutleniacze i polifenole, które mogą zapewniać różnorodne korzyści zdrowotne.

Rodzaje herbaty oolong. Jakie wyróżniamy?

Smocza herbata może się różnić kilkoma parametrami. Wśród tych ważniejszych wyróżnić można stopień oksydacji (niski, średni, lub wysoki) lub też kraj pochodzenia. Pomimo chińskiego rodowodu jest produkowana także w innych azjatyckich krajach, w tym Sri Lance, Japonii, Indiach, Nepalu, Wietnamie i Tajlandii.

Co daje picie herbaty oolong? Właściwości odżywcze

Badania wykazały, że spożywanie herbaty oolong może pomóc w utracie wagi, poprawić zdrowie serca i zmniejszyć ryzyko niektórych rodzajów raka. Podobnie jednak jak każdy inny rodzaj produktów żywnościowych, nadmierne spożycie herbaty oolong może prowadzić do pewnych skutków ubocznych. Ważne jest, aby spożywać herbatę oolong z umiarem i skonsultować się z lekarzem przed dodaniem jej do diety, zwłaszcza jeśli cierpimy na schorzenia.

Herbata oolong jest źródłem cennych witamin (A, C, E, B1, B2) i pierwiastków (magnez, fosfor, cynk, wapń), ale przede wszystkim polifenoli - naturalnych antyoksydantów, a przy tym związków chemicznych, których głównym zadaniem jest neutralizacja wolnych rodników tlenowych.

Herbata oolong a odchudzanie

Jedną z najbardziej znanych zalet herbaty oolong jest jej potencjał wspomagający odchudzanie. Może pomóc przyspieszyć metabolizm i przyspieszyć spalanie tłuszczu, prowadząc do zmniejszenia ogólnej masy ciała. Uważa się, że polifenole w herbacie oolong odgrywają w tym rolę, ponieważ stwierdzono, że hamują wchłanianie tłuszczu i węglowodanów w organizmie. Dodatkowo herbata oolong może również pomóc zmniejszyć stres i poprawić jasność umysłu, co może prowadzić do lepszej kontroli głodu i przejadania się.

Herbata oolong a zdrowie serca

Badania wykazały, że spożywanie herbaty oolong może pomóc obniżyć poziom cholesterolu i zmniejszyć ryzyko chorób serca. Uważa się, że jest to spowodowane obecnością katechin i innych przeciwutleniaczy w herbacie oolong, które mogą pomóc chronić serce i naczynia krwionośne przed uszkodzeniem. Herbata oolong zmniejsza także ryzyko nadciśnienia, ponieważ pomaga rozluźnić naczynia krwionośne i obniżyć ciśnienie krwi.

Herbata oolong a profilaktyka raka

Przeciwutleniacze i polifenole znajdujące się w herbacie oolong mogą również zapewniać działanie ochronne przed niektórymi rodzajami raka. Badania wykazały, że spożywanie herbaty oolong może pomóc zmniejszyć ryzyko raka piersi, jajnika i okrężnicy. Ponadto stwierdzono, że polifenole w herbacie oolong mają właściwości przeciwzapalne i przeciwnowotworowe, co może pomóc w hamowaniu wzrostu i rozprzestrzeniania się komórek rakowych.

Herbata oolong - przeciwwskazania i skutki uboczne

Kofeina zawarta w herbacie oolong spożywana w dużych ilościach może powodować drgawki, niepokój i trudności w zasypianiu. Zaleca się ograniczenie spożycia herbaty oolong do 2-3 filiżanek dziennie.

Herbata oolong może również wchodzić w interakcje z niektórymi lekami, takimi jak leki rozrzedzające krew i leki przeciwdepresyjne. Polifenole w herbacie oolong mogą również zmniejszać wchłanianie żelaza, co może stanowić problem dla osób z niedokrwistością lub niedoborem żelaza. Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem przed spożyciem herbaty oolong, jeśli bierze się jakiekolwiek leki.

Picie zbyt dużej ilości herbaty oolong może powodować rozstrój żołądka, w tym nudności i wymioty u niektórych osób. Jest to szczególnie prawdopodobne, gdy herbata jest spożywana na pusty żołądek. Zaleca się spożywanie herbaty oolong po posiłku lub z małą przekąską.

Jak parzyć herbatę oolong i gdzie ją kupić?

Herbata oolong dostępna jest w wyspecjalizowanych herbaciarniach i czasem - w niektórych sklepach spożywczych. Cena za 100 g waha się od kilkunastu do nawet stu złotych, w zależności od rodzaju.

Parzy się ją tak jak herbatę tradycyjną. Sypką herbatę zalewa się w ulubionym naczyniu ciepłą wodą w temperaturze ok. 80 stopni Celsjusza i parzy przez kilka minut. Z liści zaparzonej herbaty można wykonać, bez znacznej utraty smaku, ok 5 herbat.

