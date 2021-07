Dodatki do kawy to nie tylko mleko – zdrowe składniki dla smacznego napoju

W zależności od upodobania, smakosze kawy decydują się zarówno na picie tylko i wyłącznie jednego jej rodzaju, jak i próbowania wielu zróżnicowanych możliwości. Wszystko jest oczywiście kwestią preferencji. Natomiast testowanie nowości to o tyle ciekawy pomysł, że pozwala na odkrywanie nowych smaków, a także na wywieranie dodatkowego pozytywnego wpływu na nasze zdrowie za sprawą określonych składników.

Każdy ma co prawda swoje własne upodobania i absolutnie nie zamierzamy nikogo zmuszać do zamieszczonych poniżej propozycji. Jednakże, na pewno warto będzie rozważyć ich spróbowanie nie tylko wtedy, gdy lubimy nowości, ale również w sytuacjach, gdy naszym ulubionym napojem jest wyłącznie czarna kawa. Nawet gdy w ogóle nie pijemy kawy – poszczególne smaki potrafią być bowiem zaskakująco odmienne i mogą przekonać, że kawa może być wyjątkowym i smacznym napojem. Przejdźmy zatem do konkretów!

Rodzaje kaw z mlekiem, które zaskoczą Cię pozytywnie

Jak wiadomo, mleko to zdecydowanie najbardziej popularny dodatek do kawy obok cukru. Jego smak potrafi sprawić, że stworzony napój działa na nasze kubki smakowe w kompletnie inny sposób niż standardowa czarna kawa. Do wyboru będziemy mieli przede wszystkim dość standardowe rozwiązania jak latte, cappuccino czy flat white. Mimo że wykorzystywanie mleka krowiego jako dodatku do kawy to wciąż bardzo popularny trend, można spotkać coraz więcej osób, które decydują się na zamienniki w formie napoju sojowego, owsianego czy migdałowego. Jak więc można zauważyć, już sama zmiana mleka może zaserwować zupełnie odmienne doznania dla naszych kubków smakowych. Warto więc spróbować nie tylko dla osób nietolerujących laktozy! Skoro już sobie to wyjaśniliśmy, rzućmy teraz okiem na jedne z najbardziej unikatowych rodzajów kawy, które wykorzystują mleko.

Na początku wspomnijmy trend zeszłego roku – Dalgona Coffee, czyli kawa z mlekiem, do której stworzenia wystarczy nam jedynie kilka łatwych do zdobycia składników w postaci kawy, cukru, wody i właśnie mleka zwierzęcego bądź roślinnego. Najbardziej w oczy rzuca się tutaj wygląd, czyli puszysta ubita kawa unosząca się na mrożonym mleku. Prezentuje się to w naprawdę unikatowy sposób i aż żal nie spróbować! Warto przy tym wspomnieć, że Dalgona Coffee występuje w co najmniej kilku odmianach, które oczywiście uwzględniają wykorzystanie zróżnicowanych składników. Przykładowo, możemy zdecydować się na połączenie herbaty boba z Dalgona Coffee lub jej hybrydę z latte z przyprawami dyniowymi. Krótko mówiąc, każdy może znaleźć w przypadku tej kawy swoje ulubione połączenie.

Skoro już sięgamy po kawy z dodatkami, które są absolutnie unikatowe, to nie możemy zapomnieć o wietnamskiej kawie jajecznej. Pomysł początkowo może wydawać się zaskakujący, jednak w rzeczywistości sprawdza się wyśmienicie. Wietnamska kawa jajeczna to pomysłowo sporządzony napój, składający się z bogatej kawy Robusty zwieńczonej puszystą bezą, skomponowaną z zarówno ubitego żółtka, jak i słodzonego skondensowanego mleka. Szczególnie zalecane jest wydobycie ziaren robusty przy pomocy wietnamskiego filtra do kawy, phin. Niewiele ma to jednak wspólnego ze standardowym wyposażeniem w polskiej kuchni, dlatego sprawdzi się tu także espresso, kawa z kawiarki, a także kawa z filtrów typu Hario v60, Kalita, czy Melitta, które są w stanie skutecznie wydobyć mocny smak kawy. Jako że ziarna robusty też nie zawsze znajdują się w zasięgu ręki, z pomocą mogą w razie czego przyjść również ziarna ciemniej palonej Arabiki albo mieszanki Arabiki i Robusty.

Mleko to nie wszystko – przyjrzyjmy się innym składnikom

Wyżej opisane kawy z dodatkami to zdecydowanie świetny pomysł na sprawienie, aby nasze podniebienie doznało nowych smaków. Na picie kawy można jednak spojrzeć również od nieco innej, zdrowotnej strony. W celach wyjaśnienia trzeba oczywiście tutaj zaznaczyć, że sama kawa w sobie wcale nie jest niezdrowa – również w wersji z mlekiem. Trzeba bowiem wiedzieć, że tego rodzaju napój w połączeniu z określonymi składnikami może całkiem dobrze zadziałać nie tylko na nasze samopoczucie, ale również ciało. Postawienie na zdrowotne rozwiązania wcale nie musi jednak oznaczać, że rezygnujemy ze smaku. I zaraz wam to udowodnimy.

Zacznijmy od oleju miętowego. Co prawda dodawanie olejów zazwyczaj kojarzy nam się z kawą kuloodporną, jednak w tym artykule chcielibyśmy przedstawić nieco mniej znane opcje, które też sprawdzą się dobrze. Główną zaletą oleju miętowego jest przede wszystkim to, że zawiera całkiem sporo witamin i minerałów w postaci żelaza, magnezu, wapna czy witamin A i C. Nie jest to jednak wszystko, gdyż stosowanie tego typu oleju znajduje zastosowanie także w celach przeciwzapalnych, co można z powodzeniem wykorzystać także w przypadku narządów ulokowanych wewnątrz naszego ciała. Olej miętowy pomaga z trawieniem, uspokaja żołądek, a także zwalcza nudności i zgagę.

Przy tym możemy cieszyć się naprawdę ciekawym smakiem kawy, choć uważajmy, aby nie dodać zbyt dużo oleju do naparu, gdyż jest on bardzo gęsty i powinien być stosowany z umiarem. Dlatego najpierw należy dodać kropelkę do standardowego kubka kawy, rozmieszać i spróbować, czy aromat jest odczuwalny. Dopiero w momencie, gdy stwierdzimy, że jest inaczej, powinniśmy dodać kolejną kropelkę lub ewentualnie dwie. Tak sporządzoną kawę możemy ze spokojem pić dwa razy dziennie, bez obawy o jakiekolwiek przedawkowanie. Jeśli natomiast chodzi o pochodzenie oleju, jest on wytwarzany bezpośrednio z mięty pieprzowej, a dostać go w swoje ręce możemy głównie w sklepach internetowych.

Jeśli lubimy kawę z dodatkami i eksperymentowanie w tym zakresie to nasze hobby, z pewnością dobrym pomysłem okaże się również sięgnięcie po kakao w proszku. Smak takiego połączenia można porównać z kawą mokką, choć pewne charakterystyczne różnice są zdecydowanie odczuwalne. Co do zdrowotnych właściwości, kakao w proszku to dobry pomysł głównie za sprawą korzyści przeciwzapalnych oraz w efekcie pozytywnego wpływu na insulinooporność i czynność płytek krwi. Wystarczy jedynie dodać łyżeczkę kakao do kawy przed zaparzeniem i gotowe! Alternatywnie możemy spróbować zmielenia ziaren kakaowca z ziarnami naszego ulubionego gatunku kawy, co pozwoli na utworzenie bardzo ciekawych i jednocześnie nietypowych mieszanek smaków.

W dodatku ciekawym pomysłem może okazać się Mushroom Coffee, czyli mieszanka standardowej czarnej kawy z leczniczym proszkiem z grzybów. Jej zalety to głównie zdolności antyoksydacyjne, które usprawniają trawienie. Ciekawym pomysłem może okazać się również Turmeric Coffee, czyli inaczej rzecz ujmując, kawa z kurkumą. Korzyści zdrowotne tego składnika to między innymi działanie antybakteryjne czy rozkurczające. Przez to sprawdza się bardzo dobrze dla osób cierpiących przez problemy trawienne, schorzenia trzustki lub wątroby. Wystarczy dodać szczyptę do kawy. Na koniec zwrócimy jeszcze uwagę na Collagen Creamer. Jest to niezwykle ciekawa opcja głównie za sprawą pozytywnego oddziaływania kolagenu na naszą skórę, żołądek czy stawy. Kolagen do spożycia to świetny pomysł także dla osób, które potrzebują dobrego źródła białka.

Czas na podsumowanie

Całość przedstawionego wyżej tekstu można w zasadzie podsumować jednym krótkim zdaniem – kawa z dodatkami nie tylko sprawdza się jako zastrzyk energii lub pozytywnych emocji, ponieważ dzięki pewnym składnikom równie dobrze funkcjonuje jako sposób na zadbanie o zdrowie. Trzeba przy tym zaznaczyć, że takie kawy z mlekiem, jak Dalgona Coffee i wietnamska kawa jajeczna, a także dodatek oleju miętowego lub sproszkowanego kakao to tak naprawdę wierzchołek góry lodowej, jaką jest świat miłośników napojów kawowych. Warto więc we własnym zakresie zagłębić się w temacie, bo każdy znajdzie tutaj coś dla siebie!