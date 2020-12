Dr Adam Mokrysz: Kieruję się badaniami, danymi i …biznesową intuicją

Mokate wspiera szachistów. Prezes: to fantastyczna gra, która pobudza do myślenia i wpisuje się w nasze marki

Mokate w tym roku obchodzi swoje 30 lecie.

Tak, Mokate świętuje 30-lecie swojej działalności. Niewiele firm rodzinnych w Polsce może pochwalić się tak długą historią jak nasza. Na przestrzeni tego czasu bardzo dużo się zmieniło. Przeszliśmy drogę od małego, rodzinnego sklepu kolonialnego, po quasi koncern spożywczy o międzynarodowej renomie. Stworzony i rozwijany dzięki pasji i odwadze rodziny Mokrysz. Była to droga długa, trudna, czasami wyboista, ale solidnie wybrukowana siłą naszej pracowitości, konsekwencji, marzeń o międzynarodowym biznesie, a także wspaniałych ludzi, których przyszło nam zaprosić do współpracy po drodze. To oni wspólnie z nami tworzą wspaniały biznes i nigdy nie będą u nas numerem, jak to często bywa w globalnych koncernach. Bo u nas jest Pan Krzysztof, którego córka pięknie gra na fortepianie, a tam Pani Ewelinka, która najsprawniej obsługuje naszych klientów. Każdą osobę znam osobiście i każdy wnosi swój wkład, swoją cegiełkę w prężny rozwój naszej organizacji.

Dzisiaj jesteśmy jednym z największych producentów kawy i herbaty w Europie Środkowo-Wschodniej. Obsługujemy ponad 70 rynków zagranicznych i zdecydowanie należymy do czołówki, jeśli chodzi o rynek specjalistycznych półproduktów spożywczych. Obecnie przychody firmy przekraczają miliard złotych rocznie, a 70 proc. z nich pochodzi z rynków zagranicznych. W firmie pracuje ponad 1500 osób na całym świecie. Do najbardziej znanych marek Mokate należą: LOYD, NYCoffee, Mokate, Minutka, Marilla, Marizzi, Alpino, Babcia Jagoda.

W związku z 30-leciem chcemy przypomnieć naszym konsumentom o MOKATE. W ostatnim czasie podejmujemy bardzo dużo działań angażujących i aktywujących naszych konsumentów, takich jak konkursy, promocje konsumenckie. Efektem tych działań jest między innymi zaproszenie do współpracy w roli ambasadora marki Mokate kawa ziarnista – wybitnego polskiego aktora - Bogusława Lindę. W telewizji emitowany był spot promujący naszą nową kawę ziarnistą z polskim aktorem. Jest to produkt o doskonałej jakości, produkowany w nowo wybudowanej, na wskroś nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie palarni kawy. Nie ukrywam, moja ulubiona pozycja w asortymencie Mokate!

Naszą herbatę Loyd promuje diva polskiej sceny muzycznej, wspaniała piosenkarka, pani Justyna Steczkowska. Już wkrótce nasi konsumenci zobaczą reklamę herbaty LOYD z jej udziałem w telewizji. Nasi konsumenci mogli też ostatnio zobaczyć naszą reklamę telewizyjną cappuccino Mokate, z wpadającą w ucho piosenką i hasłem „Mokate. Ciesz się życiem!”. Ta linia produktowa przeszła w tym roku lifting związany z wizerunkiem opakowania, udoskonaleniem receptury, powstały też nowe atrakcyjne smaki cappuccino.