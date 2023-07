Duńska grupa browarnicza i napojowa Royal Unibrew kupi producenta napojów bezalkoholowych Vrumona od Heinekena za 300 mln euro (327 mln USD).

Royal Unibrew kupi producenta napojów bezalkoholowych Vrumona od Heinekena; fot. unsplash.com / Victoriano Izquierdo

Vrumona w portfolio Royal Unibrew

Royal Unibrew powiedział w oświadczeniu, że spodziewa się sfinalizowania transakcji we wrześniu lub październiku i sfinansuje ją poprzez przyznane rozszerzone instrumenty finansowe z istniejącymi bankami.

"Vrumona stanie się nową platformą wzrostu dla Royal Unibrew w Europie kontynentalnej i oczekuje się, że w nadchodzących latach będzie napędzać organiczny wzrost zysków" — powiedział dyrektor generalny Lars Jensen.

Vrumona - wicelider napojowego rynku w Holandii

Royal Unibrew spodziewa się, że przejęcie firmy Vrumona, która znajduje się w pobliżu Utrechtu w Holandii, przyniesie wzrost zysku na akcję w 2024 r.

Vrumona jest drugim co do wielkości graczem na rynku napojów bezalkoholowych na rynku holenderskim, posiadającym szereg silnych marek własnych, takich jak Royal Club, Sisi, Sourcy, Sourcy Vitamin Water i marek partnerskich, takich jak 7 Up, Pepsi i Rivella.

Wraz z przejęciem firmy Vrumona Royal Unibrew rozszerzy również współpracę z PepsiCo, ponieważ firma Vrumona zarządza pełnym portfolio napojów PepsiCo na podstawie umowy licencyjnej w ramach partnerstwa sięgającego 1949 roku.

Przychody netto Vrumony wyniosły w 2022 r. 200 mln EUR.

