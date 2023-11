- 70proc. konsumentów oczekuje od producentów stosowania ekologicznych metod i inwestowania w przyszłość ludzkości, ale nie przekłada się to na decyzje zakupowe. Dla konsumenta, nie tylko polskiego, najważniejsza jest cena - mówił Marek Piątkowski, dyrektor generalny Bewa Sp. z o.o. podczas Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2023

Marek Piątkowski, dyrektor generalny Bewa na FRSiH: Dla konsumenta najważniejsza jest cena/fot. PTWP

Bewa: polski konsument dokonując zakupów spożywczych wciąż kieruje się ceną

Podczas debaty “Fabryka przyszłości: zrównoważona, efektywna kosztowo i energetycznie” odbywającej się w ramach FRSiH 2023 Marek Piątkowski, dyrektor generalny Bewa wyraził swoją opinię na temat cyfryzacji przedsiębiorstw sektora spożywczego oraz szans na większą sprzedaż produktów wytwarzanych zgodnie z wymaganiami zrównoważonego rozwoju.

Jego zdaniem jednym z elementów który odpowiada za niską cyfryzację branży jest rozdrobnienie: mamy kilka podmiotów dużych i całe mnóstwo średnich i małych, które znalazły sposób na przewagi konkurencyjne w inny sposób niż konsolidacje. Innym powodem jest fakt, że trudno tu o powtarzalność: branża jest sektorem produktów szybko rotujących, w którym zmieniają się nie tylko same produkty ale też ich receptury. Bewa, jako jeden z największych producentów soków bezpośrednich, ma z tym do czynienia na co dzień.

- Żeby uzyskać akceptowalny smak soku musimy mieszać soki, bo np. w pierwszych miesiącach zbioru jabłek sok jabłkowy jest tak kwaśny, że gdybyśmy go nie mieszali z sokiem z innego zbioru konsumenci by go nie kupowali. Podobnie jest w innych sektorach. W związku z tym przewagi konkurencyjne branży wynikają nie z szukania mikroprocentów optymalizacji, lecz pracy na recepturze - wyjaśniał Marek Piątkowski.

Przewagę konkurencyjną Bewa na rynku determinuje to, że produkt odpowiada gustom klientów i jest w atrakcyjnej cenie. W opinii dyrektora Piątkowskiego polski konsument dokonując zakupów spożywczych wciąż przede wszystkim kieruje się ceną, co wymusza kierunek decyzji o inwestycjach:

- Jeżeli moim głównym składnikiem kosztowym jest opakowanie, na drugim miejscu energia a na trzecim praca ludzka, to to są moje główne kierunki inwestycji, gdzie będę szukał optymalizacji, a nie w cyfryzacji, która moim zdaniem jest bardzo istotna ale w dalszej kolejności - tłumaczył dyrektor generalny Bewa.

Nie znaczy to, że Bewa pozostaje na uboczu zmian: w swoich planach na najbliższe lata ma kilkaset tysięcy złotych na inwestycje w obszarze cyfryzacji, kilkanaście milionów w obszarze automatyzacji i kilkadziesiąt milionów w obszarze efektywności energetycznej.

Optymalizacja kosztów opakowania i zużycia energii jest traktowana jako inwestycja proekologiczna, wpisująca się w silny trend zrównoważonego rozwoju wspierany deklaracjami konsumentów. Marek Piątkowski zauważa jednak, że o ile na poziomie deklaracji konsumenci są bardzo proekologiczni, to nie przekłada się to na decyzje zakupowe.

- Jest bardzo duża grupa konsumentów świadomych ekologicznie, przynajmniej na poziomie deklaratywnym, które oczekują od producentów stosowania ekologicznych metod i inwestowania w przyszłość ludzkości, ale w Polsce nie przekłada się to na decyzje zakupowe. Deklaratywność jest na poziomie 70% a decyzje zakupowe na poziomie kilku procent - stwierdza dyrektor Piątkowski.

W opinii dyrektora Bewy “większość osób dla uspokojenia sumienia kupuje raz w miesiącu produkt ekologiczny, większość zakupów dokonując w oparciu o cenę. Cena jest najważniejszym czynnikiem dla polskiego konsumenta - będzie tak jeszcze przez ok. 3 lata, biorąc pod uwagę realny spadek dochodów. Podobny trend występuje w całej Europie i USA”.

Bewa: nie widzimy zwiększonego zainteresowania konsumentów opakowaniami typu RPET

Marek Piątkowski nie widzi zwiększonego zainteresowania konsumentów opakowaniami typu RPET, uważa więc, że zmiany powinny dokonać się w wyniku działania regulacji prawnych. Dobrym prognostykiem jest tu ustawa o systemie kaucyjnym, na który branża napojowa czekała od lat; zawiera ona błędy, lecz jest nadzieja, że zostaną one poprawione.

- To jest główny element, który spowoduje, że przyszłość ekologiczna w Polsce będzie implementowana w jakiś sposób. Jako osoba zarządzająca, podobnie jak przypuszczam 100% wszystkich innych osób zarządzających podejmuje się w inwestycjach rachunkiem ekonomicznym. W związku z tym ja nie mogę robić inwestycji , które będą nieopłacalne, ale jeżeli wszyscy będziemy mieć te same uwarunkowania, sytuacja będzie zgoła odmienna - mówił dyrektor generalny Bewa Marek Piątkowski.

