Dystrybutor znanego napoju: Podatek cukrowy uderzył w całą kategorię

Wprowadzenie podatku cukrowego poskutkowało podwyżką cen na sklepowych półkach, co przełożyło się na spadek kategorii pod względem wolumenu sprzedaży - mówi nam polski dystrybutor marek Schweppes i Dr Pepper.

Autor: Albert Katana (op. AT)

Data: 20-02-2022, 14:18

Polski dystrybutor Schweppesa przyznaje, że podatek cukrowy mocno wpłynął na sprzedaż. fot. PAP/Newsroom/Richard B. Levine

Kto jest polskim dystrybutorem marki Schweppes?

Albert Katana, Portalspozywczy.pl: Japońska kultura organizacji i filozofia współdziałania z naturą połączona z polskim indywidualizmem i europejską dominacją nad materią. Jak udało się pogodzić te dwa przeciwstawne sposoby bycia w Suntory Beverage & Food Poland?

Andrzej Bruczko, dyrektor generalny Suntory Beveragge & Food Poland: Choć Polskę i Japonię dzielą tysiące kilometrów, a nasze kultury, zwyczaje i przede wszystkim język są zgoła odmienne, łączy nas świadomość środowiskowa oraz troska o naturę. Filozofia naszej firmy opiera się na szacunku do zasobów naturalnych, w szczególności wody, która niezbędna jest do życia każdego z nas niezależnie od nacji. To oznacza, że z pozoru dwa przeciwstawne światy doskonale rozumieją się, uzupełniają, ale też każdy z nich ma coś ciekawego do zaproponowania bazując na doskonałej znajomości swoich rynków i klientów.

Wielu Polaków kupuje Schweppesa, ale zapewne bardzo niewielu wie, że od 2013 r. prawa do produkcji napojów tej marki ma firma japońska. Jakie jeszcze napoje (i żywność) firmy Suntory Beverage & Food Poland mogą kupić Polacy i dlaczego firma nie funkcjonuje w powszechnej świadomości konsumentów?

Suntory Beverage & Food Poland od niemal 10 lat stanowią zgrany duet, tworząc z powodzeniem kultowe już w Europie brandy, m.in. markę Schweppes. Ale Suntory to nie tylko znany i lubiany w Polsce Schweppes, to również inne marki, jak: Orangina lub Dr Pepper, którego jesteśmy wyłącznym dystrybutorem. Pod parasolem Suntory można znaleźć też inne brandy spoza kategorii napojów gazowanych, na przykład alkohole. Jednakże dziś pracujemy w zupełnie innych modelach biznesowych, trudno więc jest świadomość wzmacniać. Podobnie ma się temat w zachodniej części Europy, gdzie na większości rynków część alkoholowa jest robiona przez dystrybutorów.

Podatek cukrowy a rynek napojów w Polsce

Polski rynek napojów gazowanych jest pełen marek, smaków i firm. Czy Polska to dobry rynek dla działania firmy z tak odległej części świata? Czy Polacy piją dużo napojów gazowanych?

Wprowadzenie podatku cukrowego niestety poskutkowało podwyżką cen na sklepowych półkach, co przełożyło się na spadek kategorii pod względem wolumenu sprzedaży. Nasze produkty Schweppes, czy linia Schweppes Selection są dedykowane dla konsumentów premium i konsumowane są głównie jak miksery z alkoholem (mowa tutaj o smakach klasycznych, jak Schweppes Indian Tonic, Spritz, czy Bitter Lemon). Natomiast owocowe smaki wybierane są przez polskich konsumentów na co dzień – jako tzw. „everyday refreshment”. Naszym niewątpliwym atutem jest szeroka gama smaków, dzięki czemu odpowiadamy na różne potrzeby konsumentów. Rocznie w Polsce spożywa się 1,4 mld litrów napojów gazowanych. Znakomitą część z tej sumy dostarczamy my, między innymi dzięki dywersyfikacji asortymentu.

Ostatnie lata naznaczone są pandemią COVID-19, zarówno w Japonii jak i w Polsce dotkliwie odczuwaną. Problemem stały się m.in. dostawy produktów z odległych miejsc. Jak sobie radzicie, skąd pochodzą surowce do napojów Suntory Beverage & Food Poland? Jak wygląda dystrybucja Waszych produktów?

Dużo naszych surowców pochodzi z różnych części świata. Jako firma o globalnej skali współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami, którzy spełniają najwyższe wymogi dotyczące jakości i dostaw. Dzięki temu wiemy, że pomarańcze, grejpfruty, limonki, czy też naturalna chinina, której używamy do produkcji naszych flagowych produktów, na pewno dotrą do nas na czas i będą zawsze najwyższej jakości.

Jakie smaki Schweppesa piją Polacy?

Gdy Suntory Beverage & Food Poland w 2013 r. przejęła prawa do produkcji Schweppes w Polsce, wprowadziliście wówczas nowe smaki Schweppes. Co zainspirowało Was do tych innowacji i jakie obecnie trendy konsumenckie można zaobserwować w segmencie napojów gazowanych?

W 2013 roku jeszcze nie wiedzieliśmy, że synteza Suntory Beverage & Food Poland oraz decyzja o wprowadzeniu nowych smaków będzie krokiem milowym w naszym rozwoju. Dziś wiemy na pewno, że szeroka gama nowych produktów i smaków odpowiadających na zapotrzebowania konsumentów jest naszą siłą i doskonałą strategią penetracji rynku. Trendy mówią same za siebie. Polscy konsumenci oczekują nowych doznań smakowych, a my im je dostarczamy. Dla przykładu, w roku 2017 wprowadziliśmy nowy smak Schweppes Mojito, który dzisiaj jest naszym 3 najlepszym SKU. Nasza bezalkoholowa wersja klasycznego kubańskiego koktajlu jest dzisiaj jednym z najchętniej wybieranych dodatków do drinków. Podobnie sprawdzają się inne nasze nowości, jak Schweppes Spritz oraz cała linia Selection w nowym szklanym opakowaniu 450 ml.

