Dzień kawy 2022: Czy kawa jest zdrowa?

Autor: PAP

Data: 29-09-2022, 17:43

29 września to Międzynarodowy Dzień Kawy. Jak wynika z badania opublikowanego w „European Journal of Preventive Cardiology”, picie dwóch do trzech filiżanek kawy dziennie, również rozpuszczalnej i bezkofeinowej, wiąże się z dłuższym życiem i niższym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych w porównaniu z unikaniem kawy.

29 września to Międzynarodowy Dzień Kawy. / fot. JS