29 września świętujemy Międzynarodowy Dzień Kawy 2022. Marco Barbieri, Lavazza Poland Country Manager, w rozmowie z naszym portalem ocenił polski rynek kawy oraz wskazał rodzaje kawy, po które najchętniej sięgają Polacy.

29 września świętujemy Dzień Kawy 2022.

Dzień Kawy 2022: Jakie kawy piją Polacy?

Jak ocenia Pan rynek kawy w Polsce? Jakie kawy najczęściej kupują Polacy?

Polacy stają się wielbicielami kawy. Niezależnie od regionu, w którym działamy, zawsze dążymy do zaoferowania najbardziej autentycznego włoskiego doświadczenia kawowego we wszystkich jego formach.

Jeśli chodzi o spożycie kawy przez Polaków – piją ją głównie w domu, a kategoria R&G (mielona i ziarnista) stanowi 77% całkowitego wolumenu rynku, podczas gdy reszta rynku to kawa rozpuszczalna (22%) i kapsułki (0,7%). W ramach kategorii R&G, największym segmentem jest kawa mielona, choć jej wolumen maleje (-4% w stosunku do roku poprzedniego), ale to kawa ziarnista jest głównym czynnikiem rozwoju i potwierdza swój pozytywny trend, będąc najszybciej rozwijającym się segmentem (+20% w stosunku do roku poprzedniego), a następnie kapsułki (+5% w stosunku do roku poprzedniego).

W odróżnieniu od innych rynków na świecie, Polska wykazuje duże uznanie dla kawy ziarnistej, powszechnie odchodząc od stosowania kapsułek: trend ten jest dowodem na rosnącą uwagę, jaką konsumenci przywiązują do coraz bardziej profesjonalnego podejścia w przygotowaniu kawy.

Dzień Kawy 2022: Polska jednym z najciekawszych rynków na świecie

Jak Lavazza radzi sobie na polskim rynku?

Pod względem tempa rozwoju Polska jest jednym z najciekawszych rynków na świecie. Pomimo trudnego 2022 roku, powszechnymi, wysokimi stopami inflacji, wzrostem cen i konsekwencjami konfliktu między Ukrainą a Rosją, mamy do czynienia z niewiarygodnie dużym potencjałem na rozwój. Lavazza działa głównie w kategorii R&G, gdzie jest trzecim graczem na rynku i jednym z najszybciej rozwijających się wśród 10 najlepszych (+18% pod względem wartości, +21% całkowitego wolumenu w porównaniu z rokiem poprzednim) z udziałem w rynku R&G równym aż 11,5% wartości.

Koncentrując się na podsegmentach, Lavazza jest obecnie liderem w segmencie ziaren (Value MS 22% maj22) i zamierza zwiększyć swój udział w kategorii Ground, pracując nad swoim portfolio spełniającym różne cele konsumenckie. Biorąc pod uwagę te dane oraz pasję, jaką Polacy posiadają do włoskiej tradycji i kultury, Polska zawsze oferowała nam wiele możliwości, w związku z tym Lavazza jest dumna z bycia jednym z kluczowych graczy.

Lavazza inwestuje w sektor HoReCa

Oprócz rynku detalicznego, Lavazza celuje również w sektor gastronomiczny. Jak ocenia Pan działania firmy w sektorze HoReCa?

Mamy szacunkowo około 3.500 punktów sprzedaży w kanale HoReCa w Polsce. Wraz ze zmianą dystrybutora na Ho.re.ca (nastąpiła ona w lutym 2019 r.) uwaga poświęcana temu segmentowi znacznie wzrosła, podążając za najnowszym trendem premiumizacji na rynku. Ostatnie lata były wyzwaniem dla kanału Food Service, który mocno odczuł skutki pandemii, jednak w tym roku odnotowujemy już wskaźniki ponownego wzrostu w tym segmencie, stąd Lavazza wciąż stawia na rozwój w tym kierunku.

Oprócz tego dążymy do poprawy naszej działalności poprzez oferowanie konsumentom wzbogaconych ofert w zakresie receptur czy mieszanek – wykorzystujemy przy tym doświadczenie i innowacyjność, które są esencją firmy od momentu jej powstania.

