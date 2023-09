29 września obchodzimy Dzień Kawy. Hołdując ten cudowny napój, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie dnia, postanowiliśmy przybliżyć drogę kawy od pola do filiżanki lub, jak kto woli, kubka. O pozyskiwaniu surowca, palarniach i rynku kawy rozmawiamy z Dawidem Zadarą, Head Roasterem w palarni kawy HAYB.

Dawid Zadara, Head Roaster w palarni kawy HAYB, w rozmowie z nami ocenił m.in. obecną sytuację na rynku kawy. / fot. Grzegorz Sipiora

29 września świętujemy Dzień Kawy.

Sytuacja na rynku kawy obecnie ma się lepiej niż w szczycie pandemii, kiedy rzeczywiście był problem z przewoźnikami oraz innymi kwestiami logistycznymi, kiedy to niektóre kawy nie mogły opuścić portów itp - mówi nam Dawid Zadara, Head Roaster w palarni kawy HAYB.

Kawy speciality to sektor, który rośnie. Generalnie wzrasta światowe spożycie kawy, dotyczy to również speciality. Według dostępnych danych segment kaw speciality na świecie co roku rośnie o blisko 13 proc. - dodaje.

Dzień kawy w palarni kawy

Jakub Szymanek: Czy Dzień Kawy dla Head Roastera to szczególny czas, czy jednak dzień jak co dzień?

Dawid Zadara, Head Roaster w palarni kawy HAYB: Wydaje mi się, że w palarni każdy dzień to dzień kawy. To, co robię, ciągle mnie ekscytuje, więc dla mnie każda kawa to jakby oddzielna historia, napędzana moją ogromną chęcią, aby wszystko smakowało jak najlepiej. Dzień Kawy to na pewno szczególny czas pod względem logistyki i zaplanowania produkcji, ale w HAYB zajmuje się tym mój nieoceniony kolega Michał Sosnowiec.

Może nie wszyscy wiedzą, więc wyjaśnijmy proszę, kim jest dokładnie Head Roaster i jaka jest jego rola w palarni kawy?

Z pewnością w każdej palarni rola Head Roastera jest trochę inna. W HAYB wygląda to tak, że jestem odpowiedzialny za wszystkie kwestie związane z zieloną kawą, czyli wyszukiwanie ciekawych farm, weryfikacja, który importer ma ich ziarna w swojej ofercie, kontakt z nim, zamawianie i wypalanie próbek, decyzje o zakupach, tutaj oczywiście ostatnie słowo ma Wiktor Borowski, współwłaściciel palarni HAYB. Jednak jesteśmy dość dobrze skalibrowani w swoich wyborach, więc najczęściej samodzielnie rezerwuję kawy, a potem konsultuję moje decyzje. Przygotowuję opisy wszystkich kaw tak, by przedstawić naszym klientom również historie farmerów i ich plantacji. Tak jak powiedziałem, ciągle ekscytuje mnie to, co robię, więc teksty dotyczące kawy na naszej stronie raczej nie powstają metodą kopiuj-wklej, gdyż tak jak mówiłem co kawa, to historia. Head Roaster dba też o to, aby HAYB miał, na czym palić.

Jestem odpowiedzialny za różnego rodzaju serwisy, zamawianie części zamiennych do pieca i wszystkich maszyn. Oprócz tego jestem też w stałym kontakcie z naszymi klientami, jeśli mnie potrzebują, to tłumaczę, odpowiadam na pytania, przyjeżdżam na konsultacje lub cuppingi. Od czasu do czasu pojawiam się też na Instagramie palarni, czasami niekoniecznie w poważnej wersji.

Ok, to już wiemy, kim jest Head Roaster, a jak wygląda Twoja praca na co dzień ?

Zazwyczaj podobnie. Staram się go zaczynać cuppingiem, bo zawsze mamy albo próbki nowych zbiorów do sprawdzenia, albo kawy na zawody do wybrania, albo naszą produkcję. Jeżeli nie mam czasu na cupping, to wstawiam rano dwa termosy w ekspresie przelewowym, co również traktuje jako część kontroli jakości, dodam, że razem ze mną kontroli dokonuje cały zespół palarni, wdzięczny za gotową poranną kawę. Potem włączam piec, a kiedy się rozgrzewa, mam czas na odpisanie na maile, sprawdzenie z Michałem roast planu, konsultację właściwej kolejności palenia, szybki flat white i można zacząć palić kawę.

Dawid Zadara, Head Roaster w palarni kawy HAYB. / fot. Grzegorz Sipiora

Co jest dla Ciebie kluczowe w pracy z kawą?

Trudne pytanie, ale chyba jednak najważniejsze są dla mnie relacje z ludźmi, którzy kupują od nas kawę czy to do domu, czy to do kawiarni lub do biur. Nie chciałbym zawieźć ich zaufania, zwłaszcza, że często są to klienci, którzy są z nami od wielu lat, a nasza kawa to część ich codzienności.

Powiedziałeś o wyszukiwaniu kaw, swego czasu mieliliśmy problemy na rynku kawy z dostępnością surowca, a przez to z cenami. Jak to obecnie wygląda?

To kolejne trudne pytanie. A na pewno wymagające bardzo złożonej odpowiedzi. W skrócie: sytuacja obecnie ma się lepiej niż w szczycie pandemii, kiedy rzeczywiście był problem z przewoźnikami oraz innymi kwestiami logistycznymi, kiedy to niektóre kawy nie mogły opuścić portów itp, Teraz na szczęście jest inaczej. Jeżeli chodzi o transport i logistykę, to nie ma już tych problemów, ceny tutaj też się uspokoiły.

Natomiast jeżeli chodzi o samą cenę kawy zielonej, to temat jest skomplikowany, ponieważ to, że cena kawy na giełdzie spada, nie oznacza, że farmerzy chcą ją sprzedawać taniej. To też nie jest równoznaczne z tym, że chcą ją sprzedawać właśnie nam. Tutaj bardzo dużą rolę odgrywają importerzy, którzy wykonują ogrom pracy, ale przede wszystkim od lat budują relację z farmerami. Ceny powoli spadają, ale tuż za rogiem mamy katastrofę klimatyczną, więc pewnie różne scenariusze jeszcze przed nami.

Kawy speciality: jaki jest ich potencjał na rynku?

Pracujesz obecnie w palarni kaw speciality. Jak oceniasz ten segment kaw i kawiarni w skali globalnej, europejskiej i Polski?

Jest to sektor, który rośnie. Generalnie wzrasta światowe spożycie kawy, dotyczy to również speciality. Według dostępnych danych segment kaw speciality na świecie co roku rośnie o blisko 13 proc. Ludzie coraz bardziej doceniają jakość i zaangażowanie małych palarni. Wydaje mi się, że w każdym z europejskich krajów ten segment rośnie i będzie rósł. To dobra wiadomość, ponieważ na świecie jest bardzo wielu farmerów z pyszną kawą na sprzedaż. A warto wiedzieć, że to właśnie kupując kawę z takich palarni jak nasza, najbardziej wspieramy producentów kawy. Zarabiają oni wtedy dużo lepsze pieniądze niż wtedy, gdy sięgamy po marki dostępne w marketach, tzw. commodity coffee.

Wspomniałeś o małych palarniach, jak zatem kawy speciality wypadają na tle marek komercyjnych?

Myślę, że nigdy nie będziemy obecni tak bardzo w polskich domach jak popularne marki z marketów, ale mam wrażenie, że coraz więcej ludzi wybiera kawę speciality. Kupując kawę w HAYB masz pewność, że kawa nie jest spalona. Wiadomo, skąd pochodzi, kiedy została wypalona, jak ją najlepiej zaparzyć. Dostarczamy dużo więcej informacji, bo wiemy dużo więcej o tej kawie niż wielkie firmy i bardzo chętnie dzielimy się tą wiedzą z naszymi klientami, ponieważ nie chcemy, by nasza kawa i praca wielu osób, która składa się na paczkę kawy, pozostała anonimowa.

Patrząc na te czynniki, w jakim kierunku Twoim zdaniem będzie dalej podążać rynek kaw w Polsce, szczególnie segment kaw speciality?

Wydaje mi się, że ciągle jesteśmy na wznoszącej fali. Coraz więcej ludzi chce pić dobrą kawę i otwiera się coraz więcej kawiarni. Nie potrafię przewidzieć cen i tego, co będzie się działo zarówno z ceną zielonego ziarna, jak i z ceną filiżanki przelewu w kawiarni, a to na pewno też ma istotny wpływ na przyszłość naszego rynku. Jednak obserwując sytuację z miejsca, w którym obecnie działam, jestem spokojny o to, że będzie dobrze i że dobrej, rzetelnie wypalonej kawy nam nie zabraknie.

Dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów.

