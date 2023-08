Pod Warszawą powstaje EcoBean Technology Center (ETC). Obiekt ma być pierwszą, demonstracyjną biorafinerią przetwarzającą kawowe fusy na nowe składniki. W podcaście FoodTechTalks rozmawiamy z Marcinem Koziorowskim, CEO EcoBean, o tym, co można zrobić z kawowych "odpadów".

EcoBean buduje biorafinerię. Co można wydobyć z kawowych fusów? [PODCAST]

Zapraszamy na nowy cykl podcastów FoodTechTalks serwisu portalspozywczy.pl!

serwisu portalspozywczy.pl! W pierwszym odcinku Marcin Koziorowski, CEO EcoBean, opowiada, jakie frakcje można wydzielić z kawowych fusów i co może z tego finalnie powstać, jakie korzyści daje współpraca z Politechniką Warszawską oraz na jakim etapie jest EcoBean Technology Center - biorafineria, w której na dużą skalę będzie prowadzony proces ekstrahowania i przetwarzania kawowych "odpadów".

EcoBean: Początki i pierwsze produkty

Historia EcoBean zaczęła się w 2018 roku. Obecny od dłuższego czasu w branży kawowej Kacper Kossowski zaproponował działającemu wokół Politechniki Warszawskiej Marcinowi Koziorowskiemu, aby znaleźć zastosowanie dla fusów kawowych i wdrożyć nową technologię na rynek. Pierwszym takim produktem był brykiet kawowy.

– Udało nam się pozyskać grant bezpośrednio z Politechniki Warszawskiej i rozpocząć prace nad pierwszym produktem. To był brykiet kawowy. Zrobiliśmy testy z rynkiem i to nie do końca się sprawdziło. Nie zdało egzaminu. Potem przyszedł covid, który, można powiedzieć, bardzo nam pomógł, bo sprawił, że nie mogliśmy pozyskać fusów z rynku. Wszystkie kawiarnie i cała branża były praktycznie zamknięte, więc zaczęliśmy w laboratorium zastanawiać się, co drzemie w fusach, jakie dokładnie składniki ma kawa i co możemy z niej zrobić. No i tak zaczęły się prace nad pomysłem biorafinerii dla fusów kawowych – wspomina Marcin Koziorowski.

Z czego składają się kawowe fusy?

Jak tłumaczy CEO EcoBean, fusy po kawie to bardzo dobry surowiec, posiadający wiele cennych składników, jak celuloza, hemiceluloza, lignina, tłuszcze, białka czy antyoksydanty. To wszystko można wydobyć z fusów, dzieląc je na odpowiednie frakcje. Pozyskane w procesie substancje znajdują wykorzystanie w wielu branżach, zaczynając od branży opakowaniowej, przez branżę spożywczą, kosmetyczną, a nawet farmaceutyczną. Można zawrócić surowce i wykorzystać je jeszcze raz.

Proces ekstrahowania frakcji ma dokładnie ustaloną kolejność. Co z czego powstaje i w jaki sposób?

Olej kawowy z fusów

– Dzielimy fusy na pięć frakcji, które dalej wykorzystujemy. W pierwszej kolejności ekstrahujemy olej kawowy. W najniższej czystości jest to możliwy dodatek do biodiesla. Przetestowaliśmy to z partnerem z Portugalii (dużą siecią paliwową). Uzyskanie wyższej czystości daje nam możliwość wykorzystania w branży kosmetycznej. Olej można wykorzystać też jako dodatek w branży spożywczej – wymienia Marcin Koziorowski.

Olej kawowy to ok. 15 proc. fusów. W EcoBean olej ekstrahowany jest za pomocą heksanu, ale trwają już prace nad możliwościami wykorzystania innego rozpuszczalnika.

Antyoksydanty z fusów

Pozostała masa po wydzieleniu oleju kawowego trafia do kolejnego procesu, w którym chemicznie ekstrahowane są antyoksydanty.

– W kawie są składniki o wysokich właściwościach antyoksydacyjnych. Pokusiliśmy się, żeby tę frakcję wydzielić. W formie ekstraktu bądź proszku będziemy oferować taki produkt jako dodatek kosmetyczny albo spożywczy. Antyoksydanty jako katalizator wykorzystuje się też w produkcji polimerów – tłumaczy.

Ta frakcja stanowi ok. 9 proc.

Cukry proste z fusów i kwas mlekowy

Po etapie wydzielenia antyoksydantów reszta przechodzi dalej do następnego kroku, w którym za pomocą hydrolizy otrzymywane są cukry proste.

– Cukry proste są pożywką dla specjalnie dla nas wytrenowanych szczepów bakterii, które są w stanie przetwarzać je i wytwarzać kwas mlekowy (zarówno L, jak i D), co daje nam duże pole do popisu – mówi CEO EcoBean.

Otrzymany kwas mlekowy wykorzystywany jest m.in. do produkcji biopolimeru, jakim jest polilaktyd (PLA).

– Dzięki temu, że mamy komponent L i D (dwa izomery), możemy dostarczać polilaktyd o różnej charakterystyce – dodaje.

Polilaktyd (PLA)

Jak tłumaczy CEO EcoBean, polilaktyd (PLA) często stosuje się jako komponent kompozytów. Jest kompostowalny w warunkach przemysłowych i jest biozamiennikiem zwykłego polipropylenu.

– Dzięki współpracy z Politechniką, mamy wspaniały zespół zajmujący się polimerami. Utworzyliśmy wiele kompozytów na bazie polilaktydu, łącząc go z ligniną (o której za chwilę powiemy), ale też z samymi fusami. Dzięki temu te kompozycje mają dużo większą biodegradowalność i dużo łatwiej się rozkładają. Mamy przykład chociażby doniczek, które są w pełni biodegradowalne w środowisku naturalnym (w glebie) – wymienia.

Dodatek białkowy

Na koniec procesu zostają dwie frakcje. Pierwszy to dodatki białkowe. Można je wykorzystać w dodatkach paszowych zwierzęcych lub jako dodatek białkowy przeznaczony do zastosowań spożywczych.

– Pracujemy z naszymi partnerami nad dostosowaniem parametrów i specyfikacji tych produktów, żeby mogły w niedalekiej przyszłości zostać włączane do produktów spożywczych – mówi Marcin Koziorowski.

Lignina kawowa

Ostatnim „odpadem” z tego procesu, ale jednocześnie bardzo cennym surowcem, jest lignina – mieszanina polimerów naturalnie występujących w przyrodzie.

– Spełnia ona wymogi dyrektywy Singe Use Plastic i może być zastosowana do produkcji jednorazowych rzeczy. Tu pracujemy nad wieloma aplikacjami, które mogą w przyszłości wrócić do branży kawowej i być zastosowane jako produkty opakowaniowe i jednorazówki. Lignina to naturalny wypełniacz, który możemy złączyć z PLA naszej produkcji. Będziemy więc w stanie dostarczać produkty w 100 proc. pochodzenia kawowego – zapowiada.

Współpraca z Politechniką Warszawską

EcoBean ma już patent na węzeł dotyczący polilaktydu, który nabył od Politechniki Warszawskiej, a obecnie szykowane są aplikacje na kolejne dwa – na całość procesu oraz na poszczególne produkty.

Współpraca z Politechniką Warszawską ma wiele wymiarów. Znajdują się tam laboratoria, w których pracuje EcoBean. W zespole jest wielu magistrantów i doktorantów uczelni. Spółka ma dwa doktoraty wdrożeniowe, a wkrótce uruchamia trzeci. Rada Naukowa składa się m.in. z profesorów Politechniki Warszawskiej.

– Mamy mnóstwo powiązań i synergii. Zawsze mówię, że EcoBean zaczął się 15 lat temu. To są zebrane doświadczenia i wyniki badań, efekty projektów, które były na Politechnice kiedyś realizowane. Udało nam się je zebrać i poukładać w odpowiedni sposób, zaangażować odpowiednich ludzi do tego, żeby tak multidyscyplinarny projekt i multidyscyplinarną technologię poskładać – podkreśla.

Skąd EcoBean pozyskuje fusy?

Na razie EcoBean odbiera fusy głównie z sieci kawiarni, stacji benzynowych i biur.

– Staramy się włączać liderów rynku adekwatnie do naszej skali. Odbieramy około 3 do 5 ton fusów miesięcznie, które na ten moment jesteśmy w stanie przeznaczyć na cele badawczo-rozwojowe albo pilotażowe serie produktów – mówi Marcin Koziorowski.

EcoBean Technology Center

Pod Warszawą powstaje EcoBean Technology Center (ETC). Obiekt ma być pierwszą, demonstracyjną biorafinerią. Docelowo w założeniach spółki są gigarafinerie przetwarzające od 20 000 do 60 000 ton fusów rocznie.

– To jest nasz krok milowy, nasze centrum badawczo-rozwojowe, trampolina do skali przemysłowej. Nie tylko będziemy prowadzić badania i dalej rozwijać tę technologię, ale ona z założenia będzie na siebie zarabiać. Będziemy tam też mogli szkolić kadry i cały zespół z myślą o tym, żeby transferować tych ludzi już do docelowych miejsc i do do pracy w przemyśle. Planujemy, że zajmie nam to 15 miesięcy (od teraz). W międzyczasie staramy się zabezpieczyć dostęp do surowca. Pracujemy równolegle nad instalacjami, szukamy partnerstw, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Na ten moment są to głównie Niemcy, Finlandia, Półwysep Iberyjski – wymienia Marcin Koziorowski.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl