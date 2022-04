EEC 2022: Czy biznes spożywczy jest gotowy na Zielony Ład?

Biznes to przede wszystkim produkowanie produktu, który znajdzie swój popyt i jeśli chodzi o żywność, trafi do żołądka konsumenta – powiedział Marek Piątkowski, dyrektor generalny w spółce Bewa, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

/ fot. PTWP

Marek Piątkowski, dyrektor generalny w spółce Bewa, w trakcie debaty „Zrównoważona produkcja żywności” odniósł się m.in. do wątku przygotowania firm z sektora spożywczego do zmian związanych z Zielonym Ładem.

– Czy biznes jest gotowy na Zielony Ład? Biznes jest od tego, żeby zarabiać pieniądze. W każdej firmie, w której pracowałem, koncentrowałem się na tym. Prywatnie oczywiście jestem wielkim zwolennikiem zmian związanych z ochroną środowiska, z ograniczeniem śladu węglowego Z punktu widzenia, zarządzania biznesem chcielibyśmy mieć jasne wytyczne, żeby wiedzieć, co chcemy osiągnąć, jakie będą benefity, jakie będą kary, gdzie pojawią się problemy – stwierdził Marek Piątkowski.

– Na razie mamy ograniczenie śladu węglowego do 2030 roku, później do 2050. Chciałbym usłyszeć, być może od agencji rządowych, ekonomistów, być może organizacje samorządowe biznesu rozpoczęłyby tego rodzaju dialog o wytyczne, które należałoby osiągnąć, jakie kierunki należałoby wdrażać? I z drugiej strony jakaś marchewka, która się z tym wiąże. Bo z jednej strony jak rozumiem, ograniczenia, bo taka jest natura rzeczy, jeśli chodzi o regulacje nakładane przez administrację publiczną, że przeważnie wiążą się z obostrzeniami, karami, sankcjami, mniej z benefitami. Mamy w końcu ten kij, z drugiej strony jest marchewka – dodał.

Marek Piątkowski: Biznes dostosuje się do wszystkich ograniczeń

Zdaniem Marka Piątkowskiego biznes jest w stanie dopasować się do wszelkich ograniczeń ze strony administracji, pod warunkiem, że ten produkt zechce konsument.

– I jest konsument, bo biznes to nie są wyłącznie koszt i fabryki, które dymią, trochę więcej wcześniej, trochę mniej teraz, a wkrótce przestaną w ogóle dymić, bo będą zużywały zieloną energię. Biznes to jest przede wszystkim produkowanie produktu, który znajdzie swój popyt i jeśli chodzi o żywność, trafi do żołądka konsumenta. A biznes dostosuje się do wszystkich ograniczeń prędzej czy później. Jeśli konsument będzie szukać zielonego produktu, producent, biznes go dostarczy – ocenił.