Ekspert: Opłata cukrowa ma przeciwdziałać epidemii otyłości

- Opłata cukrowa wprowadza restrykcje - i nie powinniśmy unikać tego określenia - które mają zachęcić konsumenta do zmiany nawyków żywieniowych, ale też i samych producentów do rozważenia zmiany składu swoich produktów, czyniąc te produkty zdrowszymi. Opłata cukrowa ma charakter opłaty akcyzowej, która ze swej natury nakładana jest na produkty charakteryzujące się: po pierwsze - wysoką marżą producenta wynikającą z tego, że koszt wytworzenia tego produktu jest zwykle niski; po drugie - wysokim popytem na to dobro po stronie konsumenta; po trzecie - udowodnionym negatywnym wpływem konsumpcji tego dobra na zdrowie - mówi dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.

- Musimy pamiętać, że najwięcej produktów słodzonych kupują niestety osoby o najniższych dochodach, często gorzej wykształcone, z mniejszych miejscowości. One też należą - co pokazują badania naukowe - do grup dotkniętych swoistym wykluczeniem zdrowotnym. Są to też jednak grupy najbardziej wrażliwe na wzrost cen. Zatem zakładamy, że pojawienie się opłaty cukrowej przyniesie ten rezultat, iż do naszych koszyków w sklepie będą trafiały produkty o zdecydowanie mniejszym negatywnym wpływie na nasze zdrowie. Decyzja o wprowadzeniu opłaty cukrowej była podyktowana przede wszystkim świadomością skali zjawiska, jakim jest epidemia otyłości. To następstwo rozwoju cywilizacyjnego, dostępu do bardzo wielu produktów, bogacenia się również społeczeństwa, które nie idzie niestety w parze z odpowiednią i skuteczną edukacją zdrowotną - dodaje.

