Ekspertka: Kryzys wizerunkowy dotyczy Beaty K., a nie Coca-Coli

- Na chwilę obecną, jeśli ten kryzys komuś zaszkodzi to tylko wokalistce Bajmu. Prawdopodobnie nie zostanie już twarzą żadnej marki, nawet na chwilę - mówi nam Beata Mordarska, CEO/Strategy&Creative Director agencji Veneo.

Beata K. prawdopodobnie nie zostanie już twarzą nie tylko Coca-Coli, ale i żadnej innej marki - ocenia ekspertka. fot. shutterstock/YouTube

Problemy Beaty

2 września piosenkarkę Beatę K. zatrzymano w Warszawie podczas prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Oświadczenie w tej sprawie wydała Coca-Cola. Piosenkarka była bowiem twarzą kampanii promującej jeden z nowych napojów koncernu.

- Nasza współpraca z artystką oraz kampania z jej udziałem dobiegły końca w lipcu 2021 roku. Pragniemy podkreślić, że jako Coca-Cola nie akceptujemy jakichkolwiek przejawów łamania prawa ani zachowań, które mogą narażać na niebezpieczeństwo innych. Z całą stanowczością potępiamy jazdę po spożyciu alkoholu - czytamy w oświadczeniu.

Beata i Coca-Cola - niedobrana para?

Beata Mordarska, CEO/Strategy&Creative Director agencji Veneo podkreśla, że kryzys wizerunkowy, o którym mowa dotyczy Beaty K., a nie marki Coca-Cola.

- To dwa osobne brandy, które w ramach zakończonej już kampanii „Najlepsza Coca-Cola ever?”, odnalazły jakieś punkty styku i wspólnie stworzyły pewien przekaz. Patrząc na zakończoną już kampanię wydaje się, że rola wokalistki Bajmu w działaniach promocyjnych Coca-Coli zakończyła się - dodaje.

Ekspertka nie sądzi, aby problemy z prawem Beaty K. zaszkodziły Coca-Coli.

- Silne marki mają swoich wiernych fanów, a ci traktują je jak swoich przyjaciół. Czy Coca-Cola oszukała swoich fanów? Nie. Coca-Cola co najwyżej popełnia błąd, czy też raczej zaliczyła wpadkę nawiązując współpracę z wokalistce Bajmu. Gdyby wiedziała, że popełni błąd, to by go nie popełniła. Beata K. była twarzą tylko jednej czteromiesięcznej kampanii. Jednej z licznych jakie przeprowadza Coca-Cola. Dlatego fani jej wybaczą. Przyjaciołom wybacza się błędy, tak po prostu i zwyczajnie - mówi.

Coca-Cola miała pecha, kryzys jej nie zaszkodzi

Beata Mordarska zwraca uwagę, że sytuacja byłaby nieco inna gdyby Coca-Cola była bardziej trwale kojarzona z wokalistką Bajmu i gdyby takie skojarzenie było mocno ugruntowane wśród fanów.

- To wymaga jednak odpowiedniej perspektywy czasowej. Tego nie uda się uzyskać w wyniku jednej akcji marketingowej. Wówczas kryzys wizerunkowy z udziałem Beaty K. byłby swego rodzaju miernikiem siły marki Coca-Cola, sprawdzianem tego ile fani są skłonni wybaczyć. Im silniejsza marka, tym więcej fani wybaczą. A jak silnym brandem jest Coca-Cola wiemy. Tak więc na chwilę obecną, jeśli ten kryzys komuś zaszkodzi to tylko wokalistce Bajmu - prawdopodobnie nie zostanie już twarzą żadnej marki, nawet na chwilę - wskazuje.

Co może zrobić Coca-Cola?

- Po wydanym przez koncern oficjalnym oświadczeniu w odniesieniu do kryzysu wizerunkowego z udziałem Beaty K, może dalej robić swoje – dalej dawać radość swoim fanom. I spróbować zapewnić ich, że na przyszłość będzie bardziej ostrożna w doborze ambasadorów do współpracy. Ale czy będzie w stanie wszystko przewidzieć? Pewnie nie. I konsumenci to właśnie rozumieją. Oczywiście pod warunkiem, że marka jest silna - podsumowuje CEO/Strategy&Creative Director agencji Veneo.