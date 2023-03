Z wywiadu z menedżerkami Coca-Cola HBC z okazji Dnia Kobiet wynika, że nie płeć ma znaczenie w biznesie, a kompetencje. Ich zdaniem, różnorodność w zarządzaniu może przenosić tylko i wyłącznie korzyści.

Ekspertki Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie. Od lewej: Natasa Josic, Marketing Director; Katarzyna Bajek-Bartold, People and Culture Director; Katarzyna Borucka, Corporate Affairs & Sustainability Director

Nie płeć ma znaczenie a kompetencje

Czy biznes spożywczy w 2023 jest wolny od stereotypów dotyczących zarządzania firmami przez kobiety i mężczyzn?

Katarzyna Borucka, Corporate Affairs & Sustainability Director, Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie: Ciężko jest oceniać cały rynek, ale z własnych obserwacji mogę powiedzieć, że w firmach spożywczych i branży FMCG w ogóle, jest coraz więcej kobiet na eksponowanych stanowiskach komercyjnych czy produkcyjnych. Jeszcze dekadę temu były w mniejszości. Coca-Cola HBC jest tutaj najlepszym przykładem – nie tak dawno w zespole zarządzającym proporcja kobiet do mężczyzn wynosiła 40% do 60%, a dzisiaj jest to niemal 70% do 30%, choć ta ostatnia proporcja nie wynika z żadnego narzuconego celu. To świadczy o tym, że nie płeć ma znaczenie a kompetencje, a sukces firmy czy jej wyniki świadczą o tym, że różnorodność w zarządzaniu może przenosić tylko i wyłącznie korzyści.

Mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, że jeszcze dekadę temu stereotypów w kontekście płci było całkiem sporo, a w ostatnich latach stały się one wręcz passe. Oczywiście mówię tutaj o dużych międzynarodowych organizacjach, które znam najlepiej.

Stereotypy dotyczące kobiet są passe

Czasami mówi się jeszcze, że kobiety menadżerki mają lepszą intuicję i łatwiej tworzą trwałe relacje w biznesie. Czy w ogóle możemy mówić o zestawie cech kobiecych i męskich w przypadku zarządzania?

Katarzyna Bajek-Bartold, People and Culture Director, Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie: Przypisywanie konkretnych cech poszczególnym płciom czy reprezentacjom innych grup to właśnie to stereotypowe podejście, którego wszyscy powinniśmy unikać - zarówno w życiu prywatnym, jak i w biznesie. Zamykanie się w tego typu podziałach ogranicza nas i sprawia, że możemy przegapić kogoś wyjątkowego, wyróżniającego się z tłumu. W Coca-Cola HBC skupiamy się więc na atrybutach, które reprezentują nie płeć, a stanowisko – w kontekście zarządzania, będą to cechy dobrego managera/managerki. Stawiamy na kwalifikacje, posiadane kompetencje, w tym samodzielność czy odpowiedzialność, a także doświadczenie zawodowe – płeć, pochodzenie, wiek czy poglądy nie są brane pod uwagę. Natomiast każdy z nas z tego personalnego doświadczenia czerpie i upatrujemy w nim korzyści dla ogólnej efektywności. Tworzymy różnorodne zespoły, w których mamy reprezentację różnych kompetencji i cech, a pozytywnie wpływa nie tylko na samych pracowników, ale także biznes.

Idea marek tworzonych przez kobiety dla kobiet

Kobiety częściej niż mężczyźni odpowiadają za wybór i zakupy produktów żywnościowych w gospodarstwach domowych. Czy zatem idea produktów stworzonych przez kobiety dla kobiet ma sens?

Natasa Josic, Marketing Director, Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie: Właściwie jest to trend konsumencki, który bardziej wskazuje na osobę podejmującą decyzje zakupowe, niż na to do kogo adresowany jest dany produkt. Choć idea marek tworzonych przez kobiety dla kobiet może mieć sens z punktu widzenia lepszego zrozumienia odbiorcy czy też wypełnienia luk, których inne płci mogłyby przeoczyć. (przychodzi mi na myśl przykład założycielki marki Thinx, która przełamując tabu, wprowadziła na rynek oczekiwany przez wiele kobiet produkt - bieliznę menstruacyjną), nie oznacza to jednak odpowiedzi na pełnię potrzeb gospodarstw domowych.

Myślę, że by coś zmienić i prawdziwie przekształcić społeczeństwo, potrzebujemy więcej firm, które celebrują różnorodność, wychodząc poza wyłącznie temat płci i odpowiadając na potrzeby szerszej populacji.

Trzeba wzmacniać kobiety

Organizując debaty i konferencje niekiedy spotykamy się z deficytem kobiet - prelegentek. Często mówią, że muszą być na 100 procent przygotowane, żeby się wypowiadać. Mężczyznom ta pewność często nie jest już tak potrzebna. Jak przezwyciężyć tę kulturową kwestię?

Katarzyna Borucka, Corporate Affairs & Sustainability Director: Po prostu wzmacniając kobiety. Można to robić skutecznie na przykład poprzez programy mentoringowe. Kobiety, które przebiły już szklane sufity i nabrały pewności siebie, mogą dzielić się swoim doświadczeniem z koleżankami, które dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową. Na pewno świetnie też działają przykłady kobiet, które nie obawiają się zabierać głosu publicznie, a jest ich coraz więcej. Z pewnością cieszy to, że młode pokolenie kobiet nie ma już takich oporów, jest dużo odważniejsze i często głośno wyraża swoje zdanie, także występując w roli ekspertek.

Połowa stanowisk menedżerskich w systemie Coca-Cola dla kobiet

Jak w Coca-Cola HBC dba się o równouprawnienie i dostęp do kierowniczych stanowisk dla kobiet? Jakie projekty przeprowadzacie obecnie w tym zakresie?

Katarzyna Bajek-Bartold, People and Culture Director: Równouprawnienie jest wpisane w DNA naszej firmy – w praktyce oznacza to m.in., że każda rekrutacja otwarta jest dla wszystkich i każdy przechodzi przez jej ustandaryzowany proces. Różnorodność płciowa jest także istotnym punktem naszej Misji Zrównoważonego Rozwoju, dlatego podejmujemy szereg działań, by wspierać kobiety i do 2025 roku zapewnić im 50 proc. stanowisk menedżerskich w systemie Coca-Cola. Jedną z takich inicjatyw było uruchomienie projektu „Power of Female”, którego celem jest wypracowywanie rozwiązań odpowiadających na potrzeby kobiet w całej organizacji. Inny program – Women in Leadership – został stworzony przez Grupę Coca-Cola HBC w celu rozwijania kompetencji menedżerskich u kobiet przejawiających potencjał do szybkiego awansu na topowe stanowiska liderskie. Inicjatywa zakłada międzynarodowy mentoring w ramach całej naszej organizacji. Lokalnie natomiast prowadzimy też programy rozwojowe Fast Forward, które mają doprowadzić uczestników i uczestniczki do objęcia stanowiska menedżerskiego w określonej perspektywie czasu. Oferujemy również szereg benefitów, które pozwalają zachować istotny dla wszystkich work-life balance, jak np. elastyczny czas pracy czy home office.

