Napoje energetyczne rosną mimo spadku na rynku napojów

Kategoria napojów energetycznych jest bardzo wdzięczna do pracy, ponieważ rośnie rok do roku o ok. 6 proc. i ciągle charakteryzuje się dużą innowacyjnością - mówi w rozmowie z portalspozywczy.pl, Agnieszka Patejczyk, dyrektor handlow Krynicy Vitamin SA.

Autor: Paulina Piwowarek, www.portalspozywczy.pl

Data: 08-05-2021, 17:56

Kategoria napojów energetycznych urosła w ub. roku o 9,4 proc. wartościowo oraz o 6,5 proc. ilościowo; fot. shutterstock.com

Mimo, że rynek napojów w 2020 r. skurczył się, konsumenci chętnie sięgali po napoje energetyczne. Kategoria urosła w ub. roku o 9,4 proc. wartościowo oraz o 6,5 proc. ilościowo.

W tej chwili napoje energetyczne to ponad połowa sprzedawanych produktów przez Krynicę Vitamin.

Spółka jest mocna także w kategorii napojów kawowych w puszce, która dynamicznie rosła w 2020 r.

- Formuła napojów energetycznych jest raczej stała, natomiast pojawiają się nowe, ciekawe smaki – guma balonowa, tort urodzinowy, kwaśne żelki, wata cukrowa czy lody waniliowe. Mamy je w ofercie - mówi Agnieszka Patejczyk.

Napoje energetyczne - jest potencjał

Według danych Nielsena, kategoria napojów energetycznych urosła w ub. roku o 9,4 proc. wartościowo oraz o 6,5 proc. ilościowo. Jest zatem potencjał.

- Mimo, że rynek napojów w 2020 r. skurczył się (dane Nielsena), konsumenci chętnie sięgali po napoje energetyczne, traktując je jako zamiennik kawy podczas pracy zdalnej. Poza tym, mimo że zwolniliśmy z powodu pandemii, będziemy żyć szybciej i energia będzie nam potrzebna - dodaje Agnieszka Patejczyk.

I potwierdza, że w napojach kawowych w puszce Krynica Vitamin też jest mocna, a kategoria kaw mrożonych dynamicznie rosła w 2020 roku.

- Jako jedyni produkujemy kawy w puszce w Polsce. Nasz dział rozwoju intensywnie pracuje z tą kategorią. W planach mamy też suplementy diety m.in. na bazie mleka - mówi.

Krynica Vitamin stoi energetykami

Napoje energetyczne w wariantach klasycznych – to fundament biznesu Krynicy Vitamin. Jeszcze w 2015 roku, przed wejściem spółki na Giełdę Papierów Wartościowych, udział tej kategorii w jej portfolio wynosił ok. 90 proc. W tej chwili napoje energetyczne to ponad połowa sprzedawanych przez firmę produktów.

- Od 2016 aktywnie pracujemy nad dywersyfikacją oferty, tworząc silne koncepty do biblioteki oraz aktywnie współpracując z klientami. Przygotowujemy dla nich produkty pod markami własnymi, mocno pracując w obszarze B2B, by osiągnąć wspólnie sukces rynkowy - mówi Agnieszka Patejczyk.

