Napoje energetyczne wciąż zyskują na popularności. W ciągu ostatnich 5 lat w samych Stanach Zjednoczonych sprzedaż takich produktów wzrosła z 12 do 19 miliardów dolarów. Marki posługują się coraz bardziej chwytliwymi hasałami marketingowymi. „Celują w zdrowy wizerunek”.

Rynek energetyków wciąż rośnie. Niektóre marki sugerują, że są korzystne dla zdrowia; fot. shutterstock

Czy bezcukrowe napoje energetyczne są zdrowe?

Jak ostrzega "The New York Times", coraz więcej firm promuje niskokaloryczne, bezcukrowe napoje energetyczne, sugerując, że dzięki braku zawartości cukru czy dodatkowym składnikom jak witaminy są one korzystne dla zdrowia. Tymczasem niektóre napoje mają prawie taki sam poziom kofeiny jak sześciopak Coca-Coli.

Minęło już ponad 25 lat, odkąd Red Bull wkroczył na rynek i wprowadził do Stanów Zjednoczonych napoje energetyczne zawierające kofeinę. Firma twierdziła, że jej napój „doda ci skrzydeł”.

Energetyki: Witaminy i elektrolity?

W miarę szybkiego wzrostu rynku napojów energetycznych, zarówno nowe, jak i stare firmy próbują przyciągnąć dbających o zdrowie klientów liniami bezcukrowych, niskokalorycznych napojów, które rzekomo dodają energii, a także uzupełniają płyny w elektrolity i inne substancje.

Przykładowo, napoje popularnej marki Celsius w komunikacji marketingowej posługują się stwierdzeniem „Celsius Live Fit”. Marka twierdzi, że zawiera „zdrowsze składniki”, takie jak imbir, zielona herbata czy witaminy. Podobnie Prime Energy wspierany przez influencerów nie zawiera cukru, zawiera natomiast elektrolity, główny składnik większości napojów dla sportowców.

- Wszystkie z nich mają zero cukru lub zero kalorii - wskazuje Jim Watson, analityk napojów w Rabobank, banku z siedzibą w Holandii. Dodaje jednocześnie, że spożycie napojów energetycznych wzrosło m.in. z powodu trwającego od dziesięcioleci odejścia od słodkich napojów gazowanych. „Celują w zdrowy wizerunek”

Mimo obranej przez firmy strategii marketingowej, nadal istnieją poważne obawy dotyczące spożywania przez dzieci i młodzież takich dawek kofeiny.

- Spożywanie napojów energetycznych, zwłaszcza przez nastolatki, może być uzależniające. To uzależnienie jest jednak inne i słabiej zbadane niż od kofeiny w kawie. Młode osoby pod wpływem napojów energetycznych stają się bardziej impulsywne, podatne na wpływ grupy. A po ich odstawieniu mają dużo gorszy nastrój - tłumaczy neuropsycholog dr hab. Paweł Krukow.

Jak przytacza "The New York Times", w marcu neonowe puszki Prime Energy zaczęły pojawiać się w stołówce wypełnionej czwarto- i piątoklasistami w dzielnicy szkół publicznych Wilmington w stanie Massachusetts. Popularne napoje były promowane przez gwiazdy mediów społecznościowych Logana Paula i Olajide Olayinka Williams Olatunji (KSI).

Dla niektórych młodych uczniów napoje Prime Energy, dostępne w owocowych smakach, okazały się wyjątkowo atrakcyjne.

– Mieliśmy nawet "przedsiębiorców" w czwartej i piątej klasie, którzy przywozili je do szkoły i sprzedawali innym dzieciom podczas lunchu – opisuje Rebecca Brown, koordynatorka służby zdrowia w dystrykcie.

Rzucające się w oczy puszki miały jednak olbrzymią wadę. 12-uncjowa puszka Prime Energy zawiera 200 miligramów kofeiny. To mniej więcej równowartość dwóch Red Bullów, dwóch filiżanek kawy lub sześciu puszek Coca-Coli.

Niektóre szkoły w Wielkiej Brytanii i Australii już zakazały spożywania takich napojów. W Stanach Zjednoczonych przepisy federalne stanowią, że szkoły nie mogą sprzedawać ani dostarczać napojów zawierających kofeinę uczniom szkół podstawowych lub gimnazjów. Wiele szkół nie ogranicza jednak tego, co uczniowie mogą przynosić z domu.

Energetyki w Polsce: Zakaz sprzedaży?

Jak wygląda sytuacja w Polsce? Pod koniec maja szef Ministerstwa Sportu i Turystyki Kamil Bortniczuk w podcaście Radia ZET Futbol i Polityka powiedział, że w najbliższym czasie spodziewa się pozytywnej odpowiedzi od Komisji Europejskiej, która musi zaakceptować zakaz sprzedaży napojów energetycznych dla młodzieży do lat 18.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl