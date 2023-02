Napoje

Energetyki szkodzą młodzieży? "Nawet dorośli powinni pić je sporadycznie"

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 14-02-2023, 13:56

Co do zasady, energetyki to nie są dobre napoje dla młodzieży, a i dorośli powinni używać ich sporadycznie. Zakaz sprzedaży tych produktów dla osób poniżej osiemnastego roku życia, jest więc w pewnym sensie rozsądnym pomysłem, o ile zakładamy, że zakazy w takich sytuacjach są skuteczne - mówi nam Katarzyna Rada, właścicielka i pomysłodawczyni serwisu czytajsklad.com.

Czy tzw. energetyki rzeczywiście szkodzą młodzieży? fot. shutterstock