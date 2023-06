Rozwojem rynku kaw na zimno będzie tworzenie drinków kawowych na wzór tego, co wyznaczył już trend na espresso tonic, czyli będziemy łączyć kawę z innymi dodatkami jak np. ze świeżo wyściskanym sokiem, piwem czy lemoniadą - powiedział nam Mateusz Tryjanowski, Head of marketing & e-commerce w stołecznej palarni kawy HAYB.

Kawowe eksperymenty trendem na lato 2023. / fot. JS

Kawy na zimno: w jakim kierunku będzie podążać rynek?

Jakub Szymanek: Rynek kaw na zimo na przestrzeni ostatnich lat zmieniał się. Mieliśmy głównie kawy mleczne podawane na zimno, później pojawiło się cold brew, natomiast ostatnie lato to dominacja espresso tonic. Jak oceniasz ten rynek i w jakim kierunku będzie on dalej rozwijać się?

Mateusz Tryjanowski, Head of marketing & e-commerce w stołecznej palarni kawy HAYB: To wszystko, o czym mówisz wzajemnie się nie wyklucza, a fajnie uzupełnia, bo te wszystkie napoje w segmencie kaw na zimno pojawiły się i dalej z nami są. Te mleczne słodzone kawy to pamiątka tak zwanej „drugiej fali”, którą przyniosły nam sieciowe kawiarnie, które opanowały cały świat. I te kawy dalej mają swoich fanów. Później pojawiło się cold brew, które stało się letnią wersją przelewu. Z kolei espresso tonic powiedziałbym, że wchodzi trochę pomiędzy jedno a drugie, ponieważ mamy tutaj espresso, a nie kawę przelewową, chociaż kawiarnie speciality szukają dobrych ziaren i łączą je z dobrym tonikiem.

Natomiast moim zdaniem kolejną falą na tym rynku będzie szukanie odpowiedniej formuły dla napojów – jak podać je najprościej. Takie puszkowanie, butelkowanie napojów czy szukanie urządzeń, które zrobi cold brew w kawiarni jest w trendach.

Rozwojem rynku kaw na zimno będzie tworzenie drinków kawowych na wzór tego, co wyznaczył już trend na espresso tonic, czyli będziemy łączyć kawę z innymi dodatkami jak np. ze świeżo wyściskanym sokiem, piwem czy lemoniadą.

Przyznam szczerze, że te połączenia brzmią interesująco, a zarazem egzotycznie.

Miałem okazje pić espresso z sokiem pomarańczowym. To połącznie brzmi dziwnie, ale smakuje bardzo dobrze. Ale bardzo dobrze smakuje na kawie o wyższej kwasowości, bardziej owocowej, a nie klasycznym, włoskim espresso. Myślę, że znajdziemy wiele takich rzeczy, które na papierze wyglądają dziwnie, ale w rzeczywistości smakują bardzo dobrze.

Kawowe eksperymenty trendem na lato 2023

Czyli w tym sezonie letnim stawiamy na kawowe eksperymenty?

Tak, na pewno jednym z takim eksperymentów jest kawa po wietnamsku w wersji na zimno, czyli coś co nie kojarzy nam się z kulturą speciality, ale odpowiednio podane z dbałością o detale staje się coraz bardziej popularne. Jest to takie trochę przywracanie życia już zapomnianym napojom.

A czy napoje wydawane na szybko – ready to go – Twoim zdaniem podbiją rynek?

Myślę, że to jest trend nie tylko na ten, ale i na przyszłe sezony. W tym momencie dysponujmy już odpowiednią wiedzą i sprzętem, żeby robić to dobrze, dlatego coraz więcej klientów horeca przekonuje się do tych produktów, do tego, że są one wydajne i dobre. To się już przyjęło, zostanie z nami i będzie się rozwijać w kolejnych latach

