Excellence dostarczy produkty dla Jeronimo Martins w Portugalii

Rozszerzenie umowy daje możliwość dostarczania produktów do: 480 sklepów Pingo Doce, 40 hal cash and carry Recheio oraz operatorów zaopatrzenia Horeca. Excellence od wielu lat współpracuje z siecią Biedronka dostarczając produkty w stałym asortymencie – zarówno marki własnej sieci, jak i pod marką producenta „Excellence”. W styczniu 2021 roku zarząd Excellence podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW.

Umowa obejmuje spółki „Jeronimo Martins Polska” SA z siedzibą w Kostrzyniu, „Pingo Doce – Distribuicao Alimentar” SA z siedzibą w Lizbonie, „Lidosol II – Distribuicao de Produtos Alimentares” SA z siedzibą w Funchal, „Recheio – Cash&Carry” SA z siedzibą w Lizbonie, „Recheio Masterchef” LDA z siedzibą w Lizbonie oraz „J. Gomes Camacho” SA z siedzibą w Funchal.

Excellence eksportuje swoje produkty także do Niemiec, Holandii, Czech, na Białoruś i Ukrainę, Litwę, Łotwę i do Estonii. Asortyment jest dostępny również w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Tradycyjne smaki od Excellence docenili także konsumenci w Kanadzie. Spółka prowadzi działania w celu pozyskania dystrybutora w Azji i na Bliskim Wschodzie.

„Nasze produkty to przede wszystkim wysoka jakość, ceniona przez konsumentów. Hitem w Europie jest przykładowo produkowany przez nas syrop klonowy, którego sprzedaż rozszerzamy o kolejne kraje. Stawiamy także na mocny rozwój szerokiego portfolio wyrobów BIO – opartych wyłącznie na bazie certyfikowanych owoców i roślin pochodzących z upraw ekologicznych. Z siecią Biedronka współpracujemy z sukcesami od wielu lat, a obecnie podpisana umowa pokazuje, że wyprodukowane w Polsce soki i syropy są chętnie kupowane także w Europie. Nasza miesięczna produkcja soków i syropów sięga 1,5 mln litrów. Pod względem ilościowym jesteśmy numerem dwa w Polsce – co trzeci litr sprzedawany w naszym kraju został wyprodukowany w zakładzie Excellence” – powiedział Dariusz Polinceusz, prezes Excellence.

Excellence jest największym producentem syropów sprzedawanych pod markami własnymi dużych sieci handlowych w Polsce. Współpracuje z takimi sieciami, jak Biedronka, Lidl, Netto, Dino, Tesco, Makro, Carrefour, Auchan, Selgros, Aldi, Kaufland, Leclerc czy Polo Market. Drugą część biznesu stanowią soki i syropy sprzedawane pod markami należącymi do Excellence, np. I am BIO, Biorę, Monzini. Na podstawie danych AC Nielsen Excellence szacuje swój udział w polskim rynku syropów na ok. 24 proc.

W 2021 roku Excellence za kwotę 2,5 mln zł nabył 51 proc. udziałów w spółce Health Medica, specjalizującej się w produkcji i sprzedaży suplementów diety. To inwestycja zgodna z kierunkiem rozwoju spółki i odpowiadająca na rosnący popyt rynkowy w tym segmencie. Wartość rynku suplementów diety wynosi blisko 6 mld złotych i rośnie w każdym roku. Spółka pracuje nad nowoczesną platformą internetowej sprzedaży spersonalizowanych suplementów diety, która powinna zostać uruchomiona do końca 2021 roku. Serwis internetowy będzie służył obsłudze klienta, który będzie mógł dokonać zakupu suplementów diety oraz preparatów medycznych i leków na podstawie wyników uzyskanych po konsultacji z lekarzem. Będą to zatem specjalizowane kuracje – każdy zestaw produktów będzie skierowany indywidualnie dla wybranych grup docelowych i nie będzie standardowym produktem, jaki jest obecnie oferowany na rynku. Dla Excellence oznacza to wejście w nowy, perspektywiczny obszar działalności, oparty na dedykowanym modelu e-commerce, na rynku wartym 13 mld złotych.