Excellence idzie do prokuratury za fałszywe komentarze w sieci

Spółka Excellence, zajmująca się produkcją soków, syropów, napojów oraz produktów biobójczych, zdecydowała się skierować do prokuratury autorów nieprawdziwych komentarzy pod jednym z sierpniowych artykułów w mediach. Spółka podkreśla jednocześnie, że wydawca wykazał się natychmiastową i profesjonalną reakcją.

Autor: Barbara Woźniak

Data: 06-09-2021, 13:34

Excellence: Autorom nieprawdziwych komentarzy grozi grzywna do 5,0 mln złotych albo kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo obie te kary łącznie. fot. za excellence-sa.com

Excellence w związku z publikacją w sierpniu na forum internetowym portalu Bankier.pl komentarzy przez użytkowników posługujących się pseudonimami "Mark55" oraz "Babciaciecierka", podjął wymagane prawem działania. Firma skierowała do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Spółka wystosowała do Bonnier Business Polska sp. z o.o. wezwanie o usunięcie nieprawdziwych komentarzy, które w zostały przez administratora forum usunięte. Excellence podkreśla, że administrator forum Bankier.pl podjął działania zobowiązujące go prawnie oraz wykazał reakcję natychmiastową i profesjonalną.

Autorom nieprawdziwych komentarzy grozi grzywna do 5,0 mln złotych albo kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo obie te kary łącznie.

Autorami nieprawdziwych komentarzy zajmą się organy ścigania

Zarząd Excellence w nawiązaniu do informacji z 18 sierpnia 2021 roku podał, iż w związku z publikacją na forum internetowym portalu Bankier.pl komentarzy przez użytkowników posługujących się pseudonimami "Mark55" oraz "Babciaciecierka", podjął wymagane prawem działania.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Spółka Excellence wystosowała do firmy Bonnier Business Polska sp. z o.o. wezwanie o usunięcie nieprawdziwych komentarzy, które w zostały przez administratora forum usunięte. Warto podkreślić, że administrator forum Bankier.pl podjął działania zobowiązujące go prawnie oraz wykazał reakcję natychmiastową i profesjonalną. Tym samym administrator forum Bankier.pl jest podmiotem nie powiązanym z żadnymi zarzutami wnoszonymi w zawiadomieniu przeciwko autorom wpisów – podała spółka Excellence.

Autorzy komentarzy mogą dostać do 5 mln zł lub/i do 5 lat więzienia

Firma skierowała też do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 183 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2021.328 t.j. z dnia 22 lutego 2021 roku), zgodnie z którym: kto wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia 596/2014, dokonuje manipulacji, o której mowa w art. 12 tego rozporządzenia podlega grzywnie do 5,0 mln złotych albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 albo obu tym karom łącznie.

W ocenie zarządu spółki, wiadomości zamieszczone przez wspomnianych użytkowników doprowadziły do podważenia zaufania akcjonariuszy do spółki oraz Członków jej organów i miały na celu wywołanie spadku kursu akcji spółki.

- Stąd Zarząd w ochronie interesów Spółki oraz jej Akcjonariuszy zrealizował swój obowiązek zawiadomienia organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z wnioskiem o ściganie jego sprawców, czyli ww. opisanych użytkowników forum - podała spółka.

- Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, iż podejmowane będą wszelkie przewidziane prawem działania, mające na celu zachowanie dobrego imienia przez Spółkę, a także ochronę interesów Spółki oraz jej Akcjonariuszy – zaznacza Excellence.

Nieprawdziwe komentarze o Excellence

W sierpniu spółka Excellence wydała oświadczenie w związku z pojawieniem się na łamach forum Bankier.pl, administrowanego przez Bonnier Business Polska wątku wraz z komentarzami insynuującymi rzekome zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz doprowadzenie do manipulacji kursem akcji spółki przez Członka Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu Spółki.

Excellence zapewniła wtedy w oświadczeniu, że Komisja Nadzoru Finansowego nie zawiesiła obrotu instrumentami finansowymi Spółki oraz, że organy ścigania nie prowadzą postępowania karnego przeciwko Panu Marcinowi Ciecierskiemu oraz Panu Dariuszowi Polinceuszowi. Jednocześnie spółka zapewniła wtedy akcjonariuszy, że podejmuje wszelkie przewidziane prawem czynności, mające na celu ochronę zaufania i dobrego imienia spółki.