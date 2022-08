Excellence: wyższe koszty surowców i materiałów przełożyły się na niższy zysk

Grupa Excellence SA opublikowała wyniki finansowe za drugi kwartał 2022 roku. W tym czasie spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 16,17 mln zł. Wynik netto drugiego kwartału 2022 roku wyniósł -171,6 tys. zł.

Grupa Excellence SA opublikowała wyniki finansowe za drugi kwartał 2022 roku. / fot. facebook.com/syropyexcellence

W drugim kwartale 2022 roku Grupa Excellence SA osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 16,17 mln zł, wyższe o 14,3% w stosunku do przychodów ze sprzedaży drugiego kwartału 2021 roku.

Wyższe przychody ze sprzedaży wynikały z realizacji wyższych zamówień sieci handlowych oraz efektu podwyżek cen sprzedaży przez Excellence SA oraz wyższej sprzedaży osiągniętej przez Health Medica sp. z o.o. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku - napisano w raporcie.

W drugim kwartale 2022 roku skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej wyniósł -11 tys. zł i był niższy od wyniku z działalności operacyjnej drugiego kwartału 2021 roku.

Niższy wynik z działalności operacyjnej wynikał głównie z wyższych kosztów surowców i materiałów wykorzystywanych do produkcji syropów przez Excellence SA oraz wyższych pozostałych kosztów operacyjnych (koszty sądowe i komornicze w sprawie z powództwa Tuchel&Sohn przeciwko Excellence SA w Niemczech) - podała spółka.

Jak czytamy w raporcie, podwyżki cen surowców i materiałów miały istotny wpływ na wynik Grupy. Skonsolidowany wynik netto drugiego kwartału 2022 roku wyniósł -256,1 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2021 roku w wysokości 434,7 tys. zł.

Według jednostkowego sprawozdania finansowego, w drugim kwartale 2022 roku Excellence SA osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 15,79 mln zł, wyższe o 12,6% w stosunku do przychodów ze sprzedaży drugiego kwartału 2021 roku.

Wyższe przychody ze sprzedaży wynikały z realizacji wyższych zamówień sieci handlowych w II kw. 2022 roku w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku oraz efektu podwyżek cen sprzedaży produktów spółki. W drugim kwartale 2022 roku zysk z działalności operacyjnej wyniósł -133 tys. zł i był niższy w porównaniu do wyniku z działalności operacyjnej drugiego kwartału 2021 roku z powodu m.in. wyższych kosztów surowców i materiałów wykorzystywanych do produkcji syropów. Wynik netto drugiego kwartału 2022 roku wyniósł -171,6 tys. zł i był niższy od wyniku osiągniętego w drugim kwartale 2021 roku, który wynosił 409,7 tys. zł - podano w raporcie.