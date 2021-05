Excellence z dużym wzrostem zysku za 2020 rok

Excellence – polski producent soków, syropów, napojów oraz produktów biobójczych w 2020 roku osiągnął przychody w wysokości 48,5 mln zł, czyli o 4,7 proc. wyższe w porównaniu do 2019 roku. Zysk netto spółki wzrósł aż o 271 proc.

Dariusz Polinceusz, prezes Excellence SA oraz Dariusz Borowski, członek zarządu Excellence. fot. excellence-sa.pl

W styczniu 2021 roku zarząd Excellence podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do przeniesienia notowań akcji spółki z NewConnect na rynek regulowany GPW.

Ponadto Excelence uzyskała dofinansowanie z funduszy UE w wysokości blisko 200 tys. zł na realizację projektu wdrożenia zmian w zarządzaniu procesem produkcji. Projekt będzie realizowany do czerwca 2021 r. i będzie zawierał analizę obecnego stanu procesów i procedur, a następnie zostanie zoptymalizowany w trakcie wdrożenia zmian zgodnych z filozofią Lean Manufacturing (koncepcja zarządzania procesem produkcji oparta na zasadach i narzędziach systemu produkcyjnego, który przyczynił się do rynkowego sukcesu Toyoty). Dzięki Lean firma uzyska zwiększenie marży.

Excellence - Jaka sprzedaż i wyniki za 2020 rok?

„W 2020 roku wykorzystaliśmy wszystkie szanse rynkowe – i to widać zarówno we wzroście produkcji, sprzedaży i wyników finansowych. Od początku pandemii bardzo szybko uruchomiliśmy produkcję preparatów biobójczych – co pozwoliło nam utrzymać ciągłość produkcji i handlu w trudnym okresie pełnego lockdownu. Od października sprzedawaliśmy także pod marką Excellent Test sprowadzane z USA szybkie testy na obecność koronawirusa. Od kilku lat prowadzimy ambitny plan rozwoju zarówno zaplecza produkcyjnego, oferty produktowej, jak i wchodzenia w nowe segmenty oraz na nowe rynki geograficzne. Wyniki za 2020 rok pokazują wyraźne efekty tej strategii. W 2021 roku rozszerzyliśmy działalność o obszar suplementów diety kupując 51% udziałów w spółce Health Medica, inwestujemy w rozwój e-commerce, sfinalizowaliśmy też bardzo atrakcyjną umowę z Jeronimo Martins. Mamy na agendzie kolejne wyzwania, planujemy też przeniesienie notowań na rynek regulowany GPW” – powiedział Dariusz Polinceusz, prezes Excellence.

Excellence SA w eksporcie

W kwietniu 2021 Excellence podpisał 3-letnią umowę ze wszystkimi business unitami Jeronimo Martins w Europie. Umowa rozszerza obecną współpracę dotyczącą produkcji i dostaw wyrobów marki własnej sieci w Polsce o Portugalię oraz Maderę. Wartość nowego zamówienia wynosi rocznie 144.300 Euro. Rozszerzenie umowy daje możliwość dostarczania produktów do: 480 sklepów Pingo Doce, 40 hal cash and carry Recheio oraz operatorów zaopatrzenia Horeca. Excellence od wielu lat współpracuje z siecią Biedronka dostarczając produkty w stałym asortymencie – zarówno marki własnej sieci, jak i pod marką producenta „Excellence”.

Excellence eksportuje swoje produkty także do Niemiec, Holandii, Czech, na Białoruś i Ukrainę, Litwę, Łotwę i do Estonii. Asortyment jest dostępny również w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Tradycyjne smaki od Excellence docenili także konsumenci w Kanadzie. Spółka prowadzi działania w celu pozyskania dystrybutora w Azji i na Bliskim Wschodzie.

Excellence jest największym producentem syropów sprzedawanych pod markami własnymi dużych sieci handlowych w Polsce. Współpracuje z takimi sieciami, jak Biedronka, Lidl, Netto, Dino, Tesco, Makro, Carrefour, Auchan, Selgros, Aldi, Kaufland, Leclerc czy Polo Market. Drugą część biznesu stanowią soki i syropy sprzedawane pod markami należącymi do Excellence, np. I am BIO, Biorę, Monzini. Miesięczna produkcja soków i syropów sięga 1,5 mln litrów. Pod względem ilościowym spółka jest numerem dwa w Polsce – co trzeci litr sprzedawany w naszym kraju został wyprodukowany w zakładzie Excellence. Na podstawie danych AC Nielsen Excellence szacuje swój udział w polskim rynku syropów na ok. 24 proc.

Excellence inwestuje w suplementy i konopie

W 2021 roku Excellence za kwotę 2,5 mln zł nabył 51 proc. udziałów w spółce Health Medica, specjalizującej się w produkcji i sprzedaży suplementów diety. To inwestycja zgodna z kierunkiem rozwoju spółki i odpowiadająca na rosnący popyt rynkowy w tym segmencie. Spółka pracuje nad nowoczesną platformą internetowej sprzedaży suplementów diety, która powinna zostać uruchomiona do końca 2021 roku. Serwis internetowy będzie służył obsłudze klienta, który będzie mógł dokonać zakupu suplementów diety oraz preparatów medycznych i leków na podstawie wyników uzyskanych po konsultacji z lekarzem. Będą to zatem specjalizowane kuracje – każdy zestaw produktów będzie skierowany indywidualnie dla wybranych grup docelowych i nie będzie standardowym produktem, jaki jest obecnie oferowany na rynku. Dla Excellence oznacza to wejście w nowy, perspektywiczny obszar działalności, oparty na dedykowanym modelu e-commerce.

Ponadto firma objeła 10% akcji spółki Polskie Konopie. Będzie ona produkowała artykuły spożywcze z dodatkiem konopii, suplementy diety, a także rozpocznie sprzedaż wyrobów farmaceutycznych i medycznych oraz kosmetyków na bazie konopii.