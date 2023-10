Jak już pisaliśmy, komercyjna działalność zakładu, pod nazwą ILD Coffee Vietnam rozpoczęła się 29 września 2023 roku.

Jak podała Louis Dreyfus Company, nowy obiekt powstał, aby sprostać rosnącemu światowemu zapotrzebowaniu na kawę rozpuszczalną, w szczególności na produkty premium. Oferta produktów obiektu jest dostosowana do preferencji konsumentów na rynkach o ustalonej pozycji, takich jak Europa, ale i na rynkach wschodzących w Azji.

Louis Dreyfus to międzynarodowa firma zajmująca się zarówno handlem, jak i przetwórstwem towarów rolnych, założona w 1851 roku. Ma swoją siedzibę. W 2021 roku podpisała umowę joint venture z producentem kawy pod marką własną Instanta z siedzibą w Polsce.

"To przedsięwzięcie z firmą Instanta wspiera naszą globalną strategię dywersyfikacji poprzez produkty o większej wartości dodanej, odzwierciedla nasze ciągłe zaangażowanie w Wietnam jako kluczowy rynek dla LDC i uzupełnia naszą istniejącą globalną działalność w zakresie zielonej kawy Robusta, rozszerzając nasze portfolio produktów w celu zaspokojenia potrzeb klientów" - powiedział Ben Clarkson, globalny dyrektor ds. kawy w LDC . "Wykorzystując naszą wiedzę w zakresie pozyskiwania kawy w Wietnamie i rozległą globalną sieć, w połączeniu z wiodącą pozycji Instanta w branży kawy rozpuszczalnej, ILD Coffee Vietnam jest dobrze przygotowana na sukces" - dodał.

Nowy obiekt jest wyposażony w najnowocześniejszą technologię ekstrakcji i liofilizacji oraz posiada certyfikat FSSC 22000 i audyt SMETA, co odzwierciedla zaangażowanie firm w bezpieczeństwo. Zgodnie z zaangażowaniem partnerów w zrównoważoną produkcję i dystrybucję kawy, wyposażenie zakładu zostało również zaprojektowane tak, aby zminimalizować wpływ fabryki na środowisko – na przykład poprzez wykorzystanie kotła na biomasę, który wykorzystuje zużyte fusy z kawy z fabryki do wytwarzania pary.

"ILD Coffee Vietnam to kamień milowy w naszej podróży w Instanta. Ten najnowocześniejszy obiekt w prowincji Binh Duong pokazuje naszą pasję do kawy. Jesteśmy podekscytowani możliwością wniesienia naszej wiedzy specjalistycznej do tego strategicznego wspólnego przedsięwzięcia z LDC, renomowanym światowym sprzedawcą i przetwórcą towarów rolnych" - powiedział cytowany w komunikacie firmy Louis Dreyfus, Jacek Szymczyk, prezes Instanta.