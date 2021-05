Fairtrade z rekordową sprzedażą produktów w Polsce

W minionym roku Polacy kupili rekordową liczbę produktów ze znakiem Fairtrade. Wśród nich najpopularniejsze były czekolada i kawa.

W minionym roku Polacy kupili rekordową liczbę produktów ze znakiem Fairtrade / fot. materiały prasowe

Fundacja Fairtrade Polska publikuje raport sprzedaży i zachęca konsumentów do kolejnych odpowiedzialnych wyborów zakupowych.

Zarobki rolnika w dużej mierze zależą od wahań cen surowców na światowym rynku, sytuacji gospodarczej w regionie, a także warunków atmosferycznych, które to wskutek zmian klimatycznych stają się coraz bardziej nieprzewidywalne. W praktyce rolnik często zmuszony jest sprzedawać swoje plony poniżej kosztów produkcji. Wskutek tego nie jest w stanie się utrzymać czy zapewnić sobie i swojej rodzinie odpowiedniego wykształcenia ani opieki lekarskiej. Fairtrade powstał po to, by to zmienić. W centrum stawia interesy drobnych rolników z krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Afryki, Azji i Oceanii. Fairtrade oferuje rolnikom instrumenty finansowe pozwalające uzyskać uczciwą i stabilną cenę skupu plonów, dba o przestrzeganie praw człowieka i praw pracowniczych, a także ułatwia rolnikom gospodarkę rolną realizowaną z dbałością o środowisko naturalne.

Rynek Fairtrade w Polsce

Produkty powstałe w odpowiedzialny sposób są dostępne na sklepowych półkach także w Polsce. Można je poznać dzięki znakowi Fairtrade. Kupując je, konsumenci wspierają marginalizowanych rolników i wysyłają jasny komunikat, że zależy im na etycznym pochodzeniu produktów. Mowa o kawie, czekoladzie, owocach egzotycznych czy tekstyliach z bawełny. W 2020 roku sprzedaż hurtowa netto produktów Fairtrade wzrosła o 84% względem poprzedniego roku, osiągając wartość 541 mln zł! Wyroby czekoladowe stanowią ponad 80% ogólnej wartości sprzedaży produktów ze znakiem Fairtrade. Na drugim miejscu plasuje się kawa, z 14% udziałem.

– W zaledwie 5 lat wartość sprzedaży takich produktów w Polsce wzrosła ponad 20-krotnie. Klienci mają do wyboru produkty spożywcze, ubrania i kosmetyki ze znakiem Fairtrade. Cieszy też fakt, że już nie muszą ich zbytnio szukać. Produkty są dostępne w wiodących sieciach handlowych, sklepach internetowych czy punktach gastronomicznych na stacjach benzynowych – mówi Tomasz Makowski, Key Account Manager w Fairtrade Polska

– Firmy, które decydują się na dystrybucję produktów Fairtrade, nie tylko poszerzają ofertę handlową, ale także dają sygnał swoim klientom, że dołączają do grona firm dbających o swoje łańcuchy dostaw oraz o zrównoważony rozwój – dodaje Makowski.

Fairtrade współpracuje z Lotosem

Tuż przed Światowym Dniem Sprawiedliwego Handlu, który w tym roku przypadł 8 maja, swoją ofertę rozszerzył Lotos. Od teraz, na swoich flagowych stacjach paliw, w Cafe Punkt dostępna jest paczkowana kawa z certyfikatem Fairtrade.

– Jako firmie społecznie odpowiedzialnej, zależy nam na kontroli łańcucha dostaw ziaren kawy, od etapu zbiorów na plantacjach, przez proces wypalania ziaren kawy, aż po dostawę na nasze półki. Cieszymy się, że możemy takie produkty oferować naszym klientom i swoimi działaniami związanymi z wyborem towarów certyfikowanych, przyczynić się do poprawy sytuacji drobnych producentów kawy ­– mówi Piotr Kwiatkowski ze spółki Lotos Paliwa.

Sposób na odpowiedzialny łańcuch dostaw

Certyfikacja Fairtrade jest rozwiązaniem dla firm, które poważnie traktują założenia zrównoważonego rozwoju i którym zależy na tworzeniu odpowiedzialnych relacji handlowych z partnerami z krajów rozwijających się. Coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na to nowoczesne podejście do polityki CSR-owej.