W ramach FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola 22 września do Polski zawita Puchar Świata FIFA. W tym roku Trofeum odwiedzi 51 krajów.

FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola

Coca-Cola: Piłka to Magia

Coca-Cola od lat wspiera i łączy fanów piłki nożnej, dlatego „Believing is Magic”/ „Piłka to Magia” to kampania, która daje im wiarę w zwycięstwo, niezależnie od wszystkiego. Wzmacnia nadzieje i pozwala dzięki niej wyobrazić sobie swoją drużynę z pucharem.

Coca-Cola w swoich działaniach zachęca fanów do uwierzenia w magię gry na wiele miesięcy przed, w trakcie i po najważniejszym sportowym wydarzeniu, zaczynając od FIFA World Cup Trophy Tour by Coca -Cola.

W ramach kampanii „Beliving in Magic” Coca-Cola stworzyła sześć filmów FIFA World Cup, a także ponad 90 statycznych reklam OOH, które zostaną opulikowane w Polsce. Materiały te zabierają widzów w konsumencką podróż, której celem jest wiara w magię wygranej w turnieju. Dodatkowo obietnice składane przez fanów wspierających ich zespoły zostaną podkreślone na opakowaniach, digital, filmach, OOH oraz w Strefie Kibica.

Puchar Świata FIFA w Polsce

W marcu 2014 roku Puchar Świata FIFA po raz pierwszy odwiedził Polskę i był prezentowany na terenie PKiN w Warszawie. Tym razem przyleci 22 września w ramach Trophy Tour organizowanego przez FIFA i Coca-Cola, partnera, który jest oficjalnym sponsorem piłkarskich Mistrzostw Świata od 1978 roku, a po raz piąty partnerem FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola. Dzień później 23 września Puchar zostanie udostępniony i przedstawiony wszystkim zainteresowanym na PGE Narodowym, który tak samo jak kampania marki jest przepełniony piłkarskimi emocjami i silną wiarą w zwycięstwo. W tym dniu odbędzie się również wyjątkowy mecz gwiazd piłki nożnej Polska-Portugalia.

Coca-Cola: Jak zdobyć bilet na mecz?

Aby zdobyć bilet na mecz, należy zarejestrować się w aplikacji Coke App i zebrać 3 punkty, które uzyska się po rejestracji kodów spod nakrętek Coca-Cola – punkty zostaną wymienione na bilet. Możliwość wejścia na mecz mają również dzieci powyżej 13 roku życia, które wyślą swoje zgłoszenie przez system Librus.

Działania marketingowe Coca-Cola na tegoroczny Trophy Tour będą obejmować współprace influencerskie, medialne, aktywacje konsumenckie, do których można zaliczyć wydarzenie, na którym powstanie legendarna strefa kibica. Wszyscy amatorzy sportu będą mogli zrobić sobie niepowtarzalne zdjęcie z Pucharem FIFA.

Za działania PR’owe Throphy Tour by Coca-Cola w Polsce, odpowiada Agencja Big Picture. Działania z sektora Public Affairs realizuje Kancelaria Łukasiewicz. Komunikacją wewnętrzną zajmuje się Agencja 24/7. Koordynacja działań eventowych została powierzona firmie Defacto. Agencja Fortis organizuje aktywacje konsumeckie.

