FoodCare: Chcemy zbudować od nowa pozycję Frugo

Frugo to jeden z symboli lat 90. Jak kultowa marka odnajduje się w dzisiejszych realiach rynkowych? Jakie plany rozwoju ma wobec niej FoodCare? Zapraszamy do lektury.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 09-12-2021, 09:21

FoodCare chce zbudować od nowa rynkową pozycję Frugo. fot. mat. pras.

Pokolenie Frugo i smak lat 90

Frugo trafiło na sklepowe półki w 1996 r. O sukcesie napojów przesądziła słynna kampania reklamowa wymyślona przez Iwo Zaniewskiego i Kota Przyborę. Oprócz hasła "No to Frugo!" marketingowcy zaproponowali także nietypowy kształt butelki o pojemności 0,3 litra i etykietę nawiązującą do graffiti. Efekt? Frugo szybko stało się czymś więcej niż tylko napojem. Pod koniec tego samego roku uzyskano 90-procentową rozpoznawalność marki i 4-procentowy udział w rynku soków, a socjologowie mówią dziś o “pokoleniu Frugo”.