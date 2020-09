FoodCare i FM Logistic Centralna Europa kontynuują współpracę

FM Logistic CE nadal będzie prowadził magazyn dla FoodCare na swojej platformie logistycznej w Będzinie na Śląsku i stąd, tak jak dotychczas, będzie realizowana dystrybucja. Nowy element kontraktu to dystrybucja drobnicowa z dwóch fabryk w Zabierzowie i Niepołomicach oraz magazynu klienta w Kokotowie bezpośrednio do odbiorców końcowych. Będzie ona prowadzona w ramach dostaw 24h.

- Wieloletnie relacje z klientami są dla nas bardzo cenne, gdyż stanowią realne potwierdzenie zaufania klienta, a także dowodzą, że potrafimy sprostać stawianym nam wyzwaniom - mówi Anna Galas, Senior Business Development Director, FM Logistic CE oraz dodaje - Podczas naszej 14 letniej współpracy wielokrotnie mogliśmy udowodnić że jesteśmy partnerem godnym zaufania. Mam tu na myśli takie momenty, jak wprowadzenie na rynek napoju Frugo, wody mineralnej Ostromecko, Mistrzostwa Europy w 2012 a także każde lato gdy udaje nam się sprostać ogromnym skokom aktywności spowodowanym wzrostem popytu na produkty producenta. Fakt, że teraz przedłużamy i rozszerzamy naszą współpracę jest dla nas dużym wyróżnieniem i okazją do udowodnienia po raz kolejny naszej doskonałości operacyjnej.

Dodajemy, że FoodCare w 2020 wprowadził innowacyjne mieszanki do wypieków chleba pod marką Gellwe. W marce Frugo powstała przełomowa innowacja, napój Frugo Energy z naturalną kofeiną Yerba Mate i najwyższą w rynku, bo aż 20% zawartością soków. Produkty FoodCare eksportowane są do ponad 50 krajów, a roczny obrót to ponad 160 mln eur. Spółka posiada 3 nowoczesne fabryki oraz zatrudnia ok. 1000 pracowników.

- W związku ze specyfiką rynku FMCG oraz dynamicznymi zmianami dystrybucji produktów, zdecydowaliśmy się na wybór operatora logistycznego , który wielokrotnie udowodnił że możemy liczyć na jego elastyczność w działaniach. Jako firma staramy się nadążyć za rynkiem – bez profesjonalnego partnera nie bylibyśmy w stanie sprostać oczekiwaniom jakie stawiają obecnie nasi Klienci. Przez lata współpracy wypracowaliśmy z FM Logistic CE optymalne rozwiązania, które przynoszą obopólne korzyści – mówi Bartłomiej Ślusarczyk, dyrektor logistyki FoodCare Group.