FoodCare: Wyrok nie zakazuje nam wprowadzania napojów N'gine do obrotu

W komunikacie spółka FoodCare podkreśla, że w jej ocenie wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 6 stycznia w zakresie uwzględniającym roszczenia MWS (spółka z grupy Maspex) jest nieprawidłowy i po jego zaskarżeniu apelacją może ulec zmianie.

- Niezależnie od tego treść i znaczenie wyroku zostały w komunikacie MWS przedstawione w sposób nierzetelny, wprowadzający w błąd i odbiegający od rzeczywistego brzmienia rozstrzygnięcia wydanego przez sąd - wskazują Angelika Majka i Robert Okoński, członkowie zarządu FoodCare.

Pełną treść komunikatu MWS opublikowaliśmy tutaj.

W ocenie FoodCare niezgodne z rzeczywistością jest twierdzenie jakoby firma ta świadomie i w sposób zamierzony upodabniała opakowania napoju N'gine do opakowania "rozpoznawalnej i renomowanej marki Tiger".

- Spór sądowy nie dotyczył opakowań marki Tiger ani tej marki w ogóle, lecz precyzyjnie scharakteryzowanych opakowań napoju Tiger produkowanych obecnie przez MWS. Spór koncentrował się więc wokół ewentualnego wystąpienia niedozwolonego podobieństwa konkretnych opakowań napoju N'gine w stosunku do konkretnych opakowań napoju Tiger, a więc w ogóle nie był to spór o markę Tiger - czytamy dalej w komunikacie.

W ocenie FoodCare w sposób nierzetelny został też sformułowany w komunikacie opis sentencji wyroku.

- Sąd nie zakazał bowiem FoodCare "wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu lub eksportu oraz reklamy i promocji napojów N'Gine". Całe orzeczenie w zakresie roszczeń zakazowych odnosi się bowiem wyłącznie do konkretnych opakowań napoju N'gine, a nie do tego napoju jako takiego tj. bez względu na wygląd jego opakowania, co zostało w komunikacie pominięte i/lub zniekształcone. (...) Wyrok nie zakazuje FoodCare wprowadzania napojów N'gine do obrotu.

FoodCare wskazuje, że najistotniejszą okolicznością jest pominięcie przez MWS w komunikacie, że wyrok jest nieprawomocny i podlega zaskarżeniu apelacją, jak również to, że z uwagi na ów brak waloru prawomocności rozstrzygnięcie nakazujące FoodCare publikację oświadczeń zawierających przeprosiny nie podlega obecnie wykonaniu.

W świetle powyższego FoodCare stanowczo zaprzecza opisanym wyżej twierdzeniom rozpowszechnianym przez MWS w komunikacie, które zmierzają do podważenia wizerunku FoodCare w oparciu o co najmniej nierzetelnie przedstawiony opis nieprawomocnego wyroku.