Fritz-kola poszerza swoje portfolio. Najnowsze produkty z rodziny fritz-koli są już dostępne w sprzedaży w Polsce. O strategii działania firmy oraz dalszych planach biznesowych rozmawiamy z Florianem Weinsem, dyrektorem zarządzającym fritz-kola.

Florian Weins, dyrektor zarządzający fritz-kola, w rozmowie z nami opowiedział o planach biznesowych marki w Polsce. / fot. Kuba

fritz-kola: nisza czy mainstream

Jakub Szymanek: Czy marka fritz-kola to jeszcze nisza, czy możemy powiedzieć, że już weszła do mainstreamu na rynku niemieckim, polskim i w innych krajach Europy?

Florian Weins, dyrektor zarządzający fritz-kola: Wielu konsumentów poszukuje alternatywy dla dominujących korporacji i marek powszechnie dostępnych. Pragną czegoś nowego, czegoś wyjątkowego. fritz-kola doskonale spełnia te oczekiwania, oferując nie tylko unikalny smak i dodatkową dawkę kofeiny, ale także charakteryzując się wyrazistym podejściem. Nasze zrównoważone podejście i jasna postawa zdobywają sympatię zarówno konsumentów, jak i właścicieli restauracji oraz klientów. Dowodzą tego również najnowsze dane z Yougov BrandIndex, w których fritz-kola zdobyła sobie uznanie konsumentów ze względu na swoje wartości. To o niej konsumenci rozmawiają i polecają ją innym.

Za nami pierwsze półrocze 2023. Co udało się Państwu zrealizować z początkowych założeń?

Nie tylko przekształciliśmy się z małej firmy start-upowej w średniej wielkości przedsiębiorstwo, ale przede wszystkim staliśmy się liderem rynku w segmencie rzemieślniczej koli w Niemczech. Z udziałem w rynku sprzedaży wynoszącym 4,1 procent, fritz-kola zajmuje trzecie miejsce w kategorii koli w Niemczech. W kategorii napojów słodzonych (cukrem) fritz-kola plasuje się na drugim miejscu w sprzedaży detalicznej (pod względem wartości) z udziałem w rynku wynoszącym 4,4 procent.

W przypadku naszych marek fritz-kola, fritz-limo i fritz-spritz odnotowujemy znaczny wzrost sprzedaży, tak jak w ostatnich kwartałach (rok obrotowy 2022: fritz-kola +5,2%, fritz-limo +10,4% i fritz-spritz +18,2%) (Źródło: Nielsen).

Florian Weins, dyrektor zarządzający fritz-koli. / fot. materiały prasowe

fritz-kola w wersji bez cukru i bio

W portfolio marki pojawiły się właśnie nowe produkty, z mniejszą ilością cukru i bio, czy możemy powiedzieć, że marka budując swoją ofertę, reaguje i odpowiada na trendy rynkowe?

Nowa fritz-kola superzero wynosi doznania bezcukrowej przyjemności na zupełnie nowy poziom i wzbogaca rosnącą kategorię naszych produktów Zero z intensywnym smakiem fritz-koli, dużą ilością kofeiny i zerową zawartością cukru.

Aby nowa fritz-kola superzero w pełni zadowalała podniebienie konsumentów bez dodatku cukru zwróciliśmy szczególną uwagę na typowy intensywny smak fritz-koli podczas procesu rozwoju produktu. Intensywna nuta koli spotyka się tu z dodatkową porcją kofeiny pochodzącą z naturalnego ekstraktu z orzecha koli i subtelną nutą cytryny. Ta kompozycja tworzy intensywniejszą alternatywę istniejącej białej wersji "bez cukru". Tak samo jak cała gama produktów spod znaku fritz - fritz-kola superzero również jest wegańska.

Nowy produkt zaspokaja istotną potrzebę wymagających konsumentów. Przy wyborze koli, szukają oni produktów pasujących do ich świadomego stylu życia, który jednocześnie zapewnia im przyjemność. Niestety wielu konsumentów nie znajduje tego smaku w bezcukrowych napojach gazowanych.

Obserwujemy rosnące pragnienie świadomej konsumpcji i potrzeby poszukiwania dobrych produktów. Aktualne dane GfK pokazują, że konsumenci są skłonni zapłacić wyższą cenę za produkty zrównoważone, które uważają za warte swojej ceny. Potwierdza to również badanie Civey, zlecone przez Niemieckie Stowarzyszenie Żywności (Lebensmittelverband Deutschland) i Związek Niemieckiego Przemysłu Spożywczego i Napojów (BVE), a także nasze wyniki rynkowe. Pomimo rosnącej inflacji, około 40 procent konsumentów nadal konsekwentnie wybiera produkty wysokiej jakości. Możemy przypuszczać, że nasza grupa docelowa stanowi większość spośród tych 40 procent konsumentów, dla których jakość jest kluczowa. Doskonałym przykładem tych trwających trendów i podsegmentów są napoje typu spritzers, w których oferujemy wyłącznie napoje wysokojakościowe. Mimo, że ta kategoria od pewnego czasu zanotowała spadki, dla fritz-koli w Niemczech jest to równocześnie najszybciej rozwijający się segment.

fritz-kola promuje nowe produkty w Polsce. / fot. materiały prasowe

fritz-kola na polskim rynku

Jakie są dalsze plany biznesowe fritz-koli na rynku niemieckim oraz te związane z eksportem?

Europę postrzegamy jako nasz główny rynek, a obecnie działamy w ponad 20 krajach spoza Niemiec. W Polsce od kilku lat już utworzyliśmy nasze lokalne zespoły, aby dalej umacniać obecność fritz-koli w kraju oraz być jak najbliżej naszych klientów i w pełni rozumieć oraz zaspokajać ich potrzeby.

W rozmowie z naszym portalem w minionym roku Mirco Wolf Wiegert, CEO fritz-koli zapowiadał „podbicie” sektora gastronomicznego w Polsce, na jakim jest to obecnie etapie?

Zagranicą naszym pierwszym krokiem jest skoncentrowanie się na zdobyciu sektora gastronomicznego w celu ustanowienia jak największej liczby punktów degustacyjnych i przekonania klientów o najważniejszym, czyli smaku naszych produktów. Jesteśmy już na dobrej drodze w Polsce.

Jak ocenia Pan pozycję marki na polskim rynku?

Litera "k" w słowie "kola" to tylko litera, ale do dzisiaj symbolizuje wszystko, czego chcemy dokonywać inaczej. Fritz-kola to nie tylko produkt, ale przede wszystkim postawa. Jest dla nas ważna niezależność, tolerancja i otwartość.

Od samego początku naszej działalności wszystkie nasze produkty są dostępne wyłącznie w zwrotnych szklanych butelkach, co niesie znaczące korzyści ekologiczne. Nasze butelki można napełnić nawet do 50 razy, w 100 procentach nadają się do recyklingu i zawierają od 60 do 90 procent szkła pochodzącego z recyklingu. Ponadto, nie uwalniają one żadnych mikroplastików ani plastyfikatorów do środowiska.

Jeśli chodzi o redukcję emisji CO2, podejmujemy podejście oparte na nauce. Od 2019 roku obliczamy naszą emisje gazów cieplarnianych i współpracujemy z naszym partnerem right.based on science, który opracował model ekonomicznego wpływu na klimat (XDC). Model ten pozwala obliczać wpływ na klimat, określać cele redukcji emisji oparte na realnych danych naukowych i podejmować świadome decyzje biznesowe związane z klimatem.

Dziękuję za rozmowę.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl