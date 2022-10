Naszym celem było stworzenie nowego napoju z kolą, który byłby lepszy od liderów rynku. Dziś pod względem sprzedaży fritz-kola - która nigdy nie miała być produktem masowym jest numerem 3 w handlu w kategorii napojów kola w Niemczech - mówi nam Mirco Wolf Wiegert, założyciel i CEO marki fritz-kola.

Fritz-kola świetnie radzi sobie w Niemczech. Teraz producent zapowiada ekspansję m.in. w Polsce. fot. mat. pras.

Fritz-kola: Chcieliśmy być lepsi od liderów rynku

Mirco Wolf Wiegert, założyciel i CEO marki fritz-kola mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym, że na pomysł stworzenia nowej koli wpadł wraz z przyjacielem w 2003 roku.

- Obaj byliśmy studentami uwielbiającymi włóczyć się po barach, pubach i klubach. Naszym celem było stworzenie nowego napoju z kolą, który byłby lepszy od liderów rynku - mocniejszy, bogatszy, bardziej pobudzający, mniej słodki, z nutą cytrusów i podawany tylko w szklanych butelkach. Smak dla dorosłych i paliwo dla wolnych strzelców. (...) Do naszej koli dodaliśmy maksymalną dopuszczalną wówczas przez prawo dawkę kofeiny, czyli 25 mg na 100 ml - mówi.

Fritz-kola rośnie szybciej niż liderzy rynku

Czy niemal 20 lat działalności fritz-koli to dowód na to, że świat potrzebował alternatywy dla masowych produktów wspomnianych koncernów? Wiegert wierzy, że tak i przytacza najnowsze dane Nielsena.

- Od 3 kwartału 2021 roku do 2 kwartału 2022 roku, fritz-kola osiągnęła najwyższy wzrost sprzedaży w kategorii napojów typu kola w Niemczech z wynikiem 4,6%. Pod względem sprzedaży fritz-kola - która nigdy nie miała być produktem masowym, lecz raczej dobrem kulturowym - jest numerem 3 w handlu w kategorii napojów kola - wskazuje.

Co fritz-kola planuje w Polsce?

Po Niemczech przychodzi kolej na rynki zagraniczne. Dla Fritz-koli jednym z kluczowych kierunków ekspansji jest m.in. Polska.

- Naszą wizją jest rozpowszechnienie fritz-koli na całym świecie, butelka po butelce, dzielnica po dzielnicy i stanie się firmą numer 1 produkującą kolę i napoje gazowane w szklanych butelkach. Naszym domem jest Europa i to właśnie tutaj rozwijamy się. Oprócz Niemiec, jesteśmy już z powodzeniem reprezentowani w 28 europejskich krajach, w tym w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Austrii, Holandii, Belgii i oczywiście w Polsce - mówi Wiegert.

Fritz kola chce podbić polską gastronomię

Współtwórca fritz-koli nie ukrywa, że w Polsce, mocniej niż w kanale detalicznym, firmie zależy na zwiększeniu obecności w gastronomii.

- W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, naszym priorytetowym celem jest podbicie sektora gastronomicznego. Robimy to po to, aby dać możliwość jak najszerzej degustacji i przekonać klientów do tego, co najważniejsze, czyli do smaku naszych produktów. Ze względu na pandemię COVID-19, w ostatnich dwóch latach nasz kurs wzrostu za granicą uległ stagnacji. Tym bardziej cieszą nas ostatnie, bardzo dobre europejskie dane za pierwszy kwartał 2022 roku, a my nadal aktywnie działamy, by napędzać ten rozwój - wskazuje.

Jakie nowości dla polskich konsumentów szykuje fritz-kola? Jak firma radzi sobie z inflacją i wzrostem kosztów? Dlaczego firma uważnie śledzi dyskusję o systemie kaucyjnym w Polsce?

